Tellado confía en la «unidad» del PP y pide la dimisión de la ministra de Igualdad El secretario general exige, en el acto de apertura del curso político del Partido Popular en Canarias, la salida de Ana Redondo del Gobierno tras las incidencias registradas en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores

Ep Santa Cruz de Tenerife Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:04 Comenta Compartir

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, clausuró este sábado en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, el acto de apertura del curso político del PP canario, donde exigió «la dimisión inmediata» de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por las incidencias registradas el año pasado en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores. Además, Tellado hizo alusión a la «unidad» y el valor de la formación popular para «dejar atrás el Gobierno» presidido por Pedro Sánchez, que gobierna a la «desesperada» y que supone un «auténtico peligro público» para España.

En el acto, Tellado estuvo acompañado por el presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, y el presidente del PP de Tenerife, Lope Afonso. «Arrancamos un curso político determinante, probablemente el más importante de las ultimas décadas, porque puede ser el último de Pedro Sánchez en el poder del peor gobierno de la historia democrática de nuestro país, en donde existe una tarea fundamental que desarrollar por delante«, señaló Tellado en sus primeros minutos de intervención.

Asimismo, señaló que el sanchismo «debe quedar finalmente visto para sentencia, no solo en el sentido político, social y ciudadano, sino también en el judicial, con asuntos que cada vez más acorralan a a un gobierno acabado».

Defendió, asimismo, la «doble responsabilidad» que tiene el Partido Popular para, primero, trabajar «en acelerar» el «desgaste y la caída» del presidente Pedro Sánchez, mientras se trabaja por hacer «la mejor oposición posible» ante el «peor» Gobierno de España: «Esa es nuestra tarea. Nuestra obligación es denunciar con eficacia cada uno de sus atropellos. Nuestra obligación es no dejarles pasar ni la primera», ha dicho.

El secretario general del Partido Popular apeló a las peculiaridades de un sanchismo que «ahora solo le queda dar patadas, embarrar el terreno de juego y comprar al árbitro del partido», con un ejercicio de «invasión institucional sin límites». En ese sentido, criticó que sus «patadas» vayan directas al corazón del estado de derecho, espíritu que, ha comentado, ya ha comenzado a «desplegar en las calles», como asegura que quedó visto el domingo pasado en la Vuelta Ciclista en Madrid.

Lamentó que el Gobierno estatal actual gestione «a la desesperada», conviertiéndose en un «auténtico peligro público para nuestro país». Sin embargo, continuó, «podrán intentarlo todo, hacer lo que quieran, pero les saldrá mal, porque el primer partido de España, el Partido Popular, se encargará de ello».

«Los españoles nos demandan un cambio urgente. España pide un cambio, y vamos a dárselo. Nos corresponde a nosotros. Y ese cambio llegará en manos del Partido Popular«, aseveró Tellado, que instó a llegar a un gobierno que »piense en los problemas de la gente« para desterrar »la política pública de los escándalos«.

Asimismo, recalcó que con la «colección de causas» que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene a sus espaldas, su presidente no haya dimitido. «Cualquier presidente normal hace tiempo que ya habría dimitido. Solo con una de ellas ya habría dimitido. Y en España no porque falta vergüenza al frente del Gobierno«, ha señalado en su intervención.

Ejemplificó, de este modo, el «caos y la descomposición» de Sánchez con el fallo que implica ahora a las pulseras antimaltrato a víctimas de violencia de género en España. «Hemos sabido que un fallo masivo de las pulseras de maltratadores ha beneficiado a un rosario de ellos. Son tan malos gestionando que compraron las pulseras en AliExpress. Qué metáfora de entender su feminismo«, añadió.

Asimismo, adelantó que este sábado el Partido Popular ha elevado esta cuestión a la Comisión Europea ya que, a su juicio, podrían haber «violado hasta cuatro directivas comunitarias» con este fallo. «Perjudicar a las mujeres es ya una seña de identidad de este gobierno. Es el gobierno que más daño ha hecho en igualdad y a las mujeres, y no vamos a parar de condenarlo, porque las ha puesto en peligro», agregó.

«España no merece ser desgobernada como está siendo ahora. España necesita y merece un cambio de gobierno para tener un gobierno fuerte, con un presidente serio, libre, honrado y honesto, y eso solo puede venir de la mano del Partido Popular«, ha defendido.

De este modo, defendió qye hay que «recuperar el rumbo» en España, para que sea un país en donde se «aprueben los presupuestos», se alivie la carga fiscal de familias, pequeñas y medianas empresas, se emprendan «grandes reformas» y se «devuelva» la limpieza y neutralidad a las instituciones democráticas. Y, además de todo ello, ha añadido, se restaure el principio de igualdad ya que «un canario no es menos que un madrileño, un vasco o un catalán, por mucho que a Sánchez se lo exijan los independentistas«.