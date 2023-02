CC da un «suspenso rotundo» al Gobierno en la gestión de la crisis y los recursos públicos

Este Gobierno ha sido «el peor de Canarias en el peor momento» y «no ha estado a la altura de las circunstancias». El portavoz de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, subió a la tribuna del Parlamento en la primera jornada del debate de la nacionalidad con la intención de rebatir los datos que ofreció el presidente y en este camino le otorgó un «rotundo suspenso» en la gestión de la crisis y de los recursos públicos. No solo eso. La calificación del principal grupo de la oposición al Pacto de las Flores fue un «cero en capacidad de trabajo» y un «muy deficiente en la defensa de Canarias».

Los nacionalistas aportaron un documento de 140 páginas para echar abajo las cifras aportadas por Ángel Víctor Torres. El resultado fue que ambos se enredaron en una sucesión de cifras y porcentajes respecto al empleo, listas de espera, pobreza o proyectos en carreteras que justificaran qué Gobierno lo ha hecho peor. El portavoz de CC recordó al respecto que de los últimos 12 años, el PSOE ha gobernado una década.

Hizo hincapié además en que la Canarias que dibuja el presidente del Gobierno «no es real» y «va a peor, está estancada» respecto a al anterior legislatura, y no dispone de una hoja de ruta que defina la actuación de cara al futuro. «Sin ideas ni proyectos no se puede trabajar», dijo. Por eso, afirmó que lo que Torres no ha hecho o lo que le falta por hacer «esperamos llevarlo a cabo nosotros en la próxima legislatura».

Aunque reconoció las dificultades vividas durante este mandato por las circunstancias sobrevenidas, tanto debido a la pandemia del coronavirus como a la invasión de Ucrania o el volcán de La Palma, el dirigente nacionalista reiteró que el Gobierno de Canarias ha sido «el peor en el peor momento» y lamentó que su actitud haya sido «sentarse» a esperar la llegada de los fondos nacionales y europeos, que además ha gestionado mal.

En su crítica a la labor del Pacto de las Flores, José Miguel Barragán se refirió a la renta ciudadana y la prestación canaria de inserción para indicar que no están bien dotadas presupuestariamente a la vez que indicó que la Ley de Servicios Sociales no se ha desarrollado.

Respecto a la ejecución del Presupuesto de la comunidad autónoma, echó en cara al presidente del Gobierno que en 2022 se dejaron de ejecutar 800 millones «con la que está cayendo», mientras que recaudar «se les da estupendamente». Volvió a reclamar el diputado de CC una «imprescindible» rebaja fiscal del IGIC del 7% al 5% e incluso al 0% en algunos conceptos. Asimismo, planteó la necesidad de ajustar el Aiem para no perjudicar a productos básicos que se producen en las islas o eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones.

Para CC, el Ejecutivo no puede seguir hablando de «victorias y triunfalismos» cuando el empleo es inestable, las familias no llegan a fin de mes, el transporte aéreo se encarece, Europa vive amenazada por la recesión o existe, dijo su portavoz, un problema territorial con Marruecos «que amenaza nuestra integridad territorial y social».

También se refirió a la relación de Canarias con Madrid para asegurar que este ha sido un Gobierno «clientelar y sumiso» con el Estado, que le ha impedido defender los intereses de la comunidad autónoma. Esta relación, indicó, no es de beneficio mutuo y la «gran sacrificada» es Canarias. El escenario se traduce, dijo, en que el diferencial fiscal esté en mínimos históricos, tener «tragaderas de sapo» respecto al cambio de posición de España sobre el Sáhara o no exigir medidas de control de la inmigración como en el Mediterráneo. El portavoz nacionalista acusó al presidente canario de ser leal a Sánchez pero no al archipiélago y consideró que «Madrid no es un aliado, pero debe serlo».

Volvió a criticar José Miguel Barragán la falta de voluntad del Ejecutivo para alcanzar acuerdos y la falta de transparencia del Plan Reactiva. Por eso, pidió a Ángel Víctor Torres que no vuelva a pedir mano tendida a la oposición parlamentaria porque después no aceptan sus propuestas.