Sólo 26 entidades locales gastan el superávit en inversiones sostenibles

En 2017, las entidades locales pudieron designar un total de 3.260,9 millones a inversiones financieramente sostenibles -es decir, inversiones que no generen gasto a futuro- sin incurrir en déficit y 899,39 millones a amortizar deuda. De la cantidad a invertir, 1.909,7 millones corresponden a 61 entidades locales que podían realizar inversiones por encima de los 10 millones, siempre sujetas a la autorización previa de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Sin embargo, y según las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda, solo se invirtieron 899,49 millones.

En el caso de Canarias, y con los datos que maneja la Consejería de Hacienda, las corporaciones locales -cabildos y ayuntamientos- tienen en los bancos algo más de 800 millones de superávit que no pueden mover por la regla de gasto. Sin embargo, atendiendo a los datos de la administración tributaria nacional, en la Comunidad Autónoma solo se llevaron a cabo 26 inversiones financieramente sostenibles -que no generan gasto a futuro- por un montante total de 27,83 millones. De estos, 16,87 millones se gastaron por parte de 24 ayuntamientos, mientras que dos cabildos invirtieron los casi once millones restantes.

Del importe total de 899,49 millones en inversiones sostenibles por las entidades locales, 602 millones son financiación con cargo al superávit de 2016 mientras que 297,41 millones se hicieron con cargo al de 2015. Este importe no computa en términos de regla de gasto para 2017, aunque sí supone un incremento del gasto no financiero y, por tanto, una reducción de 899,49 millones -la misma cantidad- en su capacidad de financiación.

De estos casi 900 millones realizados en inversiones financieramente sostenibles, un 65% (566 millones) corresponden a los municipios y el resto (333,46 millones) a diputaciones y cabildos. Entre éstos y entre las corporaciones con un importe superior a cinco millones gastados en estas obras figura la institución insular de Gran Canaria, con una inversión de seis millones.

Entre los 31 ayuntamientos que gastaron más de dos millones solo figuran dos corporaciones Canarias: Antigua (2,20 millones) y Arucas (2,18 millones), según los datos de Hacienda. Estas entidades municipales absorben un gasto de 370,76 millones, el 65% del total comunicado. Las demás ejecutan el 34,5 restante. Solo el Ayuntamiento de Madrid gasta en torno a la cuarta parte de la inversión comunicada.

Sumando la inversiones de las corporaciones locales por Comunidades, Canarias se sitúa en mitad de la tabla con un importe de 27,83 millones, lo que supone el 3,09% del total. Además, hay 15 corporaciones locales con gasto en inversiones financieramente sostenibles en 2017 superior a los diez millones. Ninguna entidad canaria está entre ellas.

Por tipo de inversión, las destinadas a vías públicas y gestión del patrimonio son las de mayor volumen.