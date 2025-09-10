Los sindicatos CC.OO y UGT se manifiestan en reclamo de la reducción de la jornada laboral

Cober
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:23
Modo oscuro
Publicidad
- 1 Las Palmas de Gran Canaria pierde el control sobre Las Canteras
- 2 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
- 3 Consternación en Siete Puertas tras la muerte de Ofelia Josefina: «Esto es muy tranquilo, nunca pasa nada»
- 4 Detenido un hombre por agredir sexualmente y grabar a su inquilina en Vecindario
- 5 El hombre que acuchilló a su madre en Siete Puertas: «Fui yo quien la mató, ella me hacía brujería»
- 6 Fallece ahogada una persona mientras se bañaba en Taliarte
- 7 La desesperación de Moisés García ante la inminente ejecución de desahucio de su vivienda
- 8 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
- 9 Los exámenes de estabilización del personal sanitario en Canarias comienzan el 29 de septiembre
- 10 Se incendia un barco atunero encallado en Órzola
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.