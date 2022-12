Sindicato policial rectifica al atribuir a Rosell erróneamente una acusación

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha rectificado este sábado un comunicado en el que invitaba a la delgada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, a visitar las «desbordadas» unidades que luchan contra la violencia machista tras erróneamente atribuirle unas declaraciones en la que culpaba a policías y jueces del incremento de crímenes machistas.

En un nuevo comunicado, el SUP recuerda que este viernes afirmó que Victoria Rosell había culpado a policías y jueces del repunte de los asesinatos machistas en diciembre, una información que el SUP reconoce este sábado que fue obtenida de algunos medios de comunicación y que ha comprobado «que no se ajustaba a la verdad».

El sindicato ha hablado con Rosell, quien les ha transmitido que «conoce la realidad de las Unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía« y que siempre ha colaborado con ellas en sus tareas de investigación de delitos cometidos contra mujeres y menores de edad, con el máximo respeto y lealtad institucional.

No obstante, e l SUP mantiene en este nuevo comunicado las reivindicaciones que lanzó ayer y su denuncia de que estas unidades «están mal dimensionadas y desbordadas», por lo que exigen a las autoridades «invertir en plantilla policial, formación de agentes, vehículos e instalaciones»