Senegal intercepta frente a sus costas una embarcación con más de 120 migrantes

Ep Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 12:44 Comenta Compartir

Las autoridades de Senegal han anunciado este martes la interceptación de una embarcación en aguas del océano Atlántico que transportaba a más de 120 migrantes que han sido ya trasladados a territorio senegalés, en una ruta usada habitualmente para intentar llegar a las costas de las Islas Canarias.

La Marina Nacional de Senegal ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la interceptación tuvo lugar el domingo a unos 110 kilómetros de las costas de Sangomar, antes de afirmar que la barca «provenía de un país vecino y transportaba a 123 candidatos a la migración irregular».

«Los migrantes fueron desembarcados en la Base Naval Almirante Faye Gassama --situada en la capital de Senegal, Dakar-- y puestos a disposición de las autoridades competentes», ha manifestado, sin que por ahora haya detalles sobre las nacionalidades de los migrantes o el puerto desde el que habrían iniciado su travesía.

