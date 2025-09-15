Los senadores de Canarias, los que menos patrimonio acumulan: el 21,4% no posee vivienda El 57% de los parlamentarios de la Cámara Alta declara más de una casa, cifra que en el caso de los representantes de las islas se reduce al 21%

Luisa del Rosario González Lunes, 15 de septiembre 2025

Los senadores y senadoras que representan a Canarias son los que menos patrimonio acumulan. Mientras que en el total de los 264 parlamentarios de la Cámara Alta el 57% declara poseer más de una casa, en el archipiélago esa cifra se reduce al 21%, esto es, tres de los 14 representantes, mientras que otros tres aseguran que no poseen ninguna vivienda.

Son los datos que constan en las declaraciones de bienes patrimoniales y rentas que presentan los senadores al recoger su acta como parlamentarios y que pueden modificarse a lo largo de la legislatura.

En las islas se eligen catorce senadores. Tres de ellos los elige el Parlamento de Canarias y son Pedro Sanginés, José Antonio Valbuena y Rosa Viera, de CC, el PSOE y el PP respectivamente. El resto se elige por circunscripción de islas. Por Gran Canaria son Jaime Morales (PP) y Ramón Morales y Marta Saavedra por el Partido Socialista. Por Tenerife, Marta Arocha y Pedro Martín, del PSOE, y Emilio Navarro, del PP. Los otros cinco son Javier Armas, por El Hierro; Paloma Hernández, por Fuerteventura; Fabián Chinea, por La Gomera; Kilian Sánchez, por La Palma; y Manuel Fajardo, por Lanzarote.

Según el análisis de Europa Press de las declaraciones de los 264 senadores, entre todos suman un total de 540 viviendas, con un 57% con más de una. Siendo la dirigente que más declara María Salom, del PP. La senadora balear declara diez inmuebles, ocho locales y una veintena de plazas de aparcamiento.

En las islas el patrimonio de los senadores y senadoras es mucho más reducido. Pedro Sanginés declara dos viviendas y un garaje; Marta Saavedra, una vivienda con garaje, un piso y una finca en La Palma, las dos últimas propiedades heredadas. Emilio Navarro también posee una vivienda y un piso con garaje, además de dos locales; y Manuel Fajardo, una vivienda con garaje y varios locales de los que posee un tercio y que tiene por herencia.

Kilian Sánchez, sin embargo, solo declara poseer un vehículo y ninguna propiedad inmobiliaria, igual que Jaime Morales, mientras que Fabián Chinea posee un solar en Santa Cruz de Tenerife y un vehículo.

Además de viviendas, los parlamentarios también declaran ante la Cámara Alta diversos inmuebles como plazas de aparcamiento, naves industriales, parcelas, fincas rústicas, trasteros, bodegas, cabañas o caseríos. En el caso de los canarios, también barcos. En esta situación se encuentra Sanginés. El senador lanzaroteño, además de dos vehículos y dos motos, posee el 66,67% de una embarcación.

Otros, como Francisco Fajardo, reciben arrendamiento por locales, además de contar con un 25% de una entidad mercantil.

Sanginés también recibe el alquiler de una vivienda, así como Emilio Navarro por otra propiedad y Ramón Morales por una vivienda vacacional. Mientras que Pedro Martín declara su participación en una entidad mercantil propietaria de un piso, un trastero y un garaje.

870.000 euros en préstamos

Además, declaran los préstamos que han solicitado. En el caso de los senadores canarios, el 64% lo ha hecho. La mayoría, préstamos hipotecarios, aunque algunos también personales. Ramón Morales es quien más ha notificado estas operaciones. La última, en 2021.

En total, entre todos ellos deben a las entidades bancarias cerca de 870.000 euros.

El socialista Francisco Manuel Fajardo es el integrante de la Mesa del Senado que menos propiedades declara. Frente a Javier Maroto (PP), que reconoce dos viviendas, una en Segovia y otra en Madrid; o Pedro Rollán, con dos viviendas en Madrid y otra casa en Cádiz; o Guillermo Fernández Vara, que posee una vivienda y un piso en Badajoz, uno en Madrid y otro en Huelva, el senador canario solo declara una vivienda en Las Palmas y una plaza de garaje.