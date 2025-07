Segunda generación: «Son españoles en Primaria, después son extranjeros»

Luisa del Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 19 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Se estima que algo más de 1,5 millones de menores nacidos en España tiene al menos un progenitor de origen extranjero. Son la llamada segunda generación. Niños y niñas que, mientras estudian Primaria, son tratados como españoles, pero que, cuando llegan a la adolescencia, la sociedad convierte en foráneos. Es lo que denuncia el presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes en España, Ahmed Khalifa.

En España residen 6,9 millones de personas que han nacido en un país extranjero, incluyendo la Unión Europea de los 27. Suponen el 14,7 % de la población total del país, menos de los 8 millones de migrantes y sus hijos e hijas que pretende «expulsar» el partido de ultraderecha Vox, línea a la que se ha sumado el PP con el matiz de que deportará a quienes delincan.

El 14,5% de población extranjera en las islas

En Canarias, la población extranjera supone el 14,57 % del total: 329.352 personas de los 2,2 millones de residentes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En las islas no resulta extraño entrar en un bazar o comercio y encontrarse con un cajero o cajera de aspecto asiático preguntando: «¿Eso es todo, mi niña?» en un perfecto canario. ¿Es a esa juventud a la que se quiere expulsar del país?

«Se consideran españoles. Viven como españoles, están en el colegio como españoles, pero al llegar a cierta edad empiezan a sentir que realmente no son españoles. La sociedad les empieza a tratar de forma diferente y van a ver que el chico Mohamed, que ha nacido aquí, es distinto a María, que era su amiga de toda la vida. A él lo consideran como de segunda clase. Esto no pasa en la época de Primaria, sino que pasa después. Y ahí es donde empieza el problema de los niños de segunda generación o los jóvenes de segunda generación», lamenta Khalifa.

«Realmente el problema no es que ellos no sean españoles. Nacen y crecen como cualquiera; es la sociedad la que les hace que se vean diferentes. Reciben un trato diferente, por lo tanto al final se autoconsideran diferentes y tienen muchas veces problemas de identidad. No saben quiénes son. No conocen ni el idioma de sus países de origen y allí también son extranjeros», advierte el presidente de la Asociación Marroquí. «Ni allí son de allí, ni aquí son de aquí. Se les considera extranjeros y empiezan a rebelarse y a enfrentarse a esa sociedad».

También la segunda generación es objeto de los bulos de la ultraderecha. Es el caso reciente de violencia machista en La Isleta. El agresor es un hombre de 20 años, llegado a la isla de Lanzarote en patera hace mes y medio y trasladado al Canarias50. Pero en las redes sociales ultras se ha difundido que es «segunda generación», para demostrar que ni naciendo aquí hay que fiarse del extranjero de ascendencia árabe o africana.

En diez años los delitos por xenofobia y racismo se duplican en el archipiélago L.R.G. Las palmas de Gran canaria. Amenazas, injurias, trato degradante o humillación son algunas de las tipologías delictivas en las que se encardinan los delitos de odio por xenofobia y racismo. Hechos que en Canarias ha aumentado en un 192% pasando de los 13 con consecuencias penales registrados en 2014 a los 38 en 2023, el último informe publicado por el Ministerio del Interior. En España se contabilizaron ese año un total de 856 delitos de odio por racismo o xenofobia, de ellos el 4,4% en Canarias. Las comunidades donde más se registraron fueron País Vasco (179), Madrid (149), Andalucía (137) y Valencia (104). Con menos de 100 se encuentran Cataluña (89), Galicia (41), Asturias )39), Canarias (38) y Castilla y León (36). Un 21,35% más La cifra total de «delitos e incidentes de odio» registrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España, a lo largo de 2023, ascendió a un total de 2.268 hechos, lo que supone un aumento del 21,35% en relación con 2022. De esta cifra total, 118 fuerin infracciones administrativas mientras que el resto de incidentes que ascienden un 61,64%. Con respecto a los victimarios, señala el mismo informe, las personas de sexo masculino presentan un porcentaje muy elevado de las detenciones e investigados, un 78% frente al 22% en el que la agresora es una mujer. Y los ámbitos que recogen mayor incidencia son el racismo o la xenofobia. Con respecto a la edad, la mayor parte de los autores tiene entre de 26 y 40 años (25,41%).