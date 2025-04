El sector crítico dice que NC ha perdido el 90% de su estructura y de sus apoyos

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 17 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El sector crítico de Nueva Canarias (NC), al que se unió este martes el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, junto a otros cinco de los nueve concejales nacionalistas del municipio, afirma que la organización ha perdido el 90% de su estructura y de sus apoyos.

Según el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, integrante de Roque Aguayro y afín a la desconexión impulsada por Teodoro Sosa, del Bloque Nacionalista Rural, «los independientes» se han sumado a este nuevo «proyecto ilusionante» que emprenden fuera de la órbita de NC. Aunque la asamblea de Santa Lucía no ha votado formalmente esa ruptura, asegura que solo permanecen «en el lado oficialista los más antiguos», mientras que «un volumen importante de personas» está con ellos.

EN CONTEXTO 10% Es lo que dice el sector crítico que conserva NC entre militantes y simpatizantes tras las desconexiones de los independientes .

70% Es el porcentaje de votos que logró NC como partido en las municipales de 2023. El 30% lo aportaron los grupos coaligados.

Siete Son los municipios en los que NC iba de la mano con otras agruaciones.

Hernández sostiene que en la capital grancanaria también se ha producido un importante abandono de la formación, donde ahora, afirma, «NC cuenta con dos cargos públicos y un grupo minoritario de militantes».

Una cuentas que no son «reales»

Por su parte, Carmen Hernández, vicepresidenta primera de NC y diputada regional, niega que la ruptura tenga el alcance que se le atribuye y considera que el sector crítico presenta «una correlación de fuerzas» que «no es real». O por lo menos, dice, «no se comportó así el electorado en las últimas elecciones. Y en 2027 veremos» La diputada detalló que aunque hay «trabajo por hacer» en los últimos comicios «al Cabildo el 70% de los votos fueron para NC y el 30% para los siete partidos independientes; y al Parlamento, un 64% frente a un 36%», detalló.

Además de Santa Lucía, donde, según Óscar Hernández, la mayoría de los militantes y simpatizantes jóvenes «se han ido» de NC, y de la división en Las Palmas de Gran Canaria, en Telde la organización está «prácticamente desaparecida tras las dimisiones». Otros municipios como Agaete, Agüimes y San Bartolomé también muestran, según él, un claro abandono del proyecto oficialista.

Sin debate interno

Hernández atribuye esta crisis a que NC ha adoptado una estructura «cerrada, más propia de partidos tradicionales, alejada del modelo asambleario participativo que antes la caracterizaba». A ello se suma, afirma, que los órganos de dirección están «dominados por personas fieles a la cúpula», lo que impide «el debate interno y bloquea la renovación».

Desde NC se insiste en que el espacio para el debate debe ser el congreso del partido, pero el sector crítico ha decidido no esperar.

Estabilidad en Santa Lucía

Por otro lado, la salida de seis de los nueve ediles de Nueva Canarias en Santa Lucía de Tirajana, incluido el alcalde, no pone en peligro la estabilidad del gobierno municipal. Así lo afirmaron este miércoles los tres concejales que permanecen en la disciplina del partido a través de un comunicado. Aseguraron que «lamentan profundamente la decisión» tomada por sus compañeros, aunque la respetan, no la comparten «ni por el momento elegido ni por las formas». No obstante, garantizaron «la continuidad de un gobierno estable, coherente y duradero hasta el final del mandato en 2027».

El nuevo nombre de la marca nacionalista debe corregirse El sector crítico de Nueva Canarias ya ha registrado el nombre de la nueva marca política que será el paraguas bajo el que confluyan juntas a las elecciones de 2027, pero no han querido revelar el nombre. Algunos apuntaron a que se llamaría Alianza Canaria, algo que han rechazado tajantemente. Ayer en medios digitales se dijo que se llamaría Unidad Municipalista. Y, efectivamente, fue la marca que intentó registrarse, pero han tenido que cambiarla por coincidir con alguna existente.