Sanidad, Educación y Transición, las consejerías cuyo presupuesto más aumentará en 2026 Entre los organismos los que más suben son el Consejo Económico y Social, que eleva sus ingresos un 26,3%, y el Instituto Canario de Vivienda, un 15%

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (c), con el Consejo Asesor este lunes para analizar los presupuestos de 2026.

Las consejerías de Sanidad, incluyendo el Servicio Canario de la Salud (SCS), la de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y la de Transición Ecológica y Energía son las que más verán incrementados sus presupuestos el próximo año. Así aparece en el anteproyecto de las cuentas de la Comunidad Canaria que hoy aprobará el Consejo de Gobierno para que inicie su trámite parlamentario.

Sanidad tendrá 0,7 millones más que este año, un 12%, pero el SCS verá incrementada su partida en más de 240 millones, un 5,2%. En total, el área que dirige Esther Monzón contará con 4.839,6 millones de euros, el 38,7% del presupuesto total de la comunidad, que en 2026 asciende a casi 12.500 millones de euros.

EL DATO 44,8% La consejería que más aumenta porcentualmente su presupuesto en 2026 es la de Transición Ecológica y Energía, un 44,8%, lo que supone 140,3 millones de euros. Pasa de gestionar 313,3 a casi 454 millones de euros. .

Educación, por su parte, pasará de los 2.154 millones con los que cuenta este año a 2.313,5; esto es, algo más de 159 millones de euros más, un 7,4%. El área de Poli Suárez se convierte así en la segunda consejería que más verá aumentar su presupuesto global.

En porcentaje, no obstante, el área más beneficiada es la Consejería de Transición Ecológica y Energía. El próximo año contará con 140,3 millones más, pasando de los 313,3 de este año a los 453,6, lo que supone un aumento del 44,8% para el área de Mariano Hernández Zapata.

Presidencia también verá aumentado su presupuesto, en concreto en un 18,6%, con 159,8 millones de euros. E igualmente suben las transferencias a la Consejería de Turismo y Empleo, que pasa de los 150,6 millones de los que dispone actualmente a 171,5; esto es, casi 21 millones más. Además, el Instituto Canario de Empleo dispondrá de 351,4 millones, un 2,7% más que este año.

Economía, Industria, Comercio y Autónomos, que dirige el también vicepresidente canario Manuel Domínguez, aumentará su presupuesto un 9,5%, alcanzando los 86,6 millones. Y Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria aumentará un 9,7%, hasta los 138 millones.

Por su parte, Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias aumentará su presupuesto un 8,2%; esto es, 62,4 millones de euros más, hasta llegar a los 824.

Universidades se mantiene casi igual en los presupuestos de 2026

La consejería que menos aumentará su presupuesto el próximo año porcentualmente será la de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura. Y lo hará en un escaso 0,9%, es decir, solo 3,9 millones más, pasando de 420,6 a 424,5. Y prácticamente igual se quedará la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, que pasa de 1,4 millones a 1,5.

La única consejería que, sin embargo, contará con menos recursos será la de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. El área de Pablo Rodríguez verá caer su presupuesto en un 14,2%, pasando de algo más de 421 millones de euros a 361,3. No obstante, el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) aumenta sus partidas en un 14,9%, lo que supone 25,6 millones de euros, alcanzando los 197,5. Sin embargo, al sumar ambas cantidades, el área de Rodríguez pierde 34,4 millones, un 5,7%, merma atribuible al convenio de carreteras.

Organismos

Entre los organismos, sin contar con el SCS, el Consejo Económico y Social es el más beneficiado en las cuentas del próximo año. Su presupuesto aumentará en un 26,3%, medio millón de euros, con lo que pasa de gestionar 1,9 a 2,4 millones.

Y, además del ICAVI, aumenta en un 8,2% el Instituto Canario de Estadística, que llega a los 6,5 millones de euros.

El Instituto Canario de Igualdad recobra el millón perdido en presupuestos anteriores y pasará a contar con 14,8 en total, un 7,5% más que este 2025. La Agencia Tributaria, por su parte, verá aumentado su presupuesto en un 2,5%, algo menos que el 3% que verá incrementado el Parlamento, que aya llega a 41 millones, mientras que las cuentas de RadioTelevisión Canaria permanecerán inalterables, con 60,9 millones de euros, la misma partida que en 2025.