Salvamento Marítimo rescató este martes un cayuco con 150 personas, entre ellas 23 mujeres y ocho menores. Efe/Gelmert Finol

Salvamento rescata un cayuco con 150 personas, entre ellas ocho menores, cerca de El Hierro

Según el relato de los migrantes, estos habrían realizado una travesía de 11 días desde Guinea Conakry

Efe

El Pinar (El Hierro)

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:06

Comenta

La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda ha escoltado este martes hasta el muelle de La Restinga a un cayuco con 150 tripulantes a bordo, localizado en el momento del rescate a unas 4 millas de El Hierro, para ser atendidos por los equipos sanitarios y de emergencia.

Ninguna de estas personas ha sido trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, para su atención médica.

Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 150 personas de origen subsahariano, entre los que viajaban 23 mujeres y 8 menores de edad (entre ellos 2 bebés de entorno a año y medio de edad).

Todos fueron atendidos en el puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

Según el relato de los migrantes, estos habrían realizado una travesía de 11 días desde Guinea Conakry.

A bordo de la embarcación viajaban personas de Senegal, Guinea Conakry y Costa de Marfil.

Los ocupantes de este cayuco serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG «Corazón naranja – Ebrima Sonko» y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

