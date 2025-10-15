Salvamento Marítimo rescata al sur de Gran Canaria a 52 personas que iban en una neumática Fueron desembarcadas con aparente buen estado de salud en el muelle de Arguineguín

Salvamento Marítimo rescató este martes por la tarde a 52 personas de origen subsahariano (43 varones, 7 mujeres y dos menores de edad) que alertaron el lunes de que habían partido de Dajla, en el Sahara Occidental, según han informado este miércoles a EFE fuentes de la sociedad estatal.

Además de avisar a los buques que navegaban en esa ruta, al encuentro de la neumática en la que viajaban estas personas fue la guardamar Urania.

El mercante 'Westford' localizó la embarcación cuando navegaba a 241 kilómetros al sur de la punta de Maspalomas y se mantuvo en la zona hasta que la Urania logró rescatar a sus ocupantes, a las 19.06 horas de este martes.

Los 52 ocupantes de esta neumática fueron desembarcados con aparente buen estado de salud en el muelle de Arguineguín a las 01.20 horas.

