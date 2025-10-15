Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo responde a cuestiones sobre vivienda y los compromisos del Estado
Una embarcación de Salvamento Marítimo. Salvamento Marítimo

Salvamento Marítimo rescata al sur de Gran Canaria a 52 personas que iban en una neumática

Fueron desembarcadas con aparente buen estado de salud en el muelle de Arguineguín

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:46

Comenta

Salvamento Marítimo rescató este martes por la tarde a 52 personas de origen subsahariano (43 varones, 7 mujeres y dos menores de edad) que alertaron el lunes de que habían partido de Dajla, en el Sahara Occidental, según han informado este miércoles a EFE fuentes de la sociedad estatal.

Además de avisar a los buques que navegaban en esa ruta, al encuentro de la neumática en la que viajaban estas personas fue la guardamar Urania.

El mercante 'Westford' localizó la embarcación cuando navegaba a 241 kilómetros al sur de la punta de Maspalomas y se mantuvo en la zona hasta que la Urania logró rescatar a sus ocupantes, a las 19.06 horas de este martes.

Los 52 ocupantes de esta neumática fueron desembarcados con aparente buen estado de salud en el muelle de Arguineguín a las 01.20 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  2. 2 Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual
  3. 3 El taxi de Las Palmas de Gran Canaria cambia los taxímetros y empieza a cobrar las nuevas tarifas
  4. 4 Detenido el autor del apuñalamiento en Manuel Becerra en la noche del viernes
  5. 5 Detenido un hombre por violencia de género tras la fuga de su hijastra en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  7. 7 Condenado por delito electoral el exalcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña
  8. 8 El hospital Doctor Negrín estrena un sistema para geolocalizar a sus pacientes de Urgencias
  9. 9 Sindicatos y empresarios cierran un acuerdo y desconvocan definitivamente la huelga de las guaguas
  10. 10 Nace Musapiel, el primer cuero vegetal canario con fibra de platanera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Salvamento Marítimo rescata al sur de Gran Canaria a 52 personas que iban en una neumática

Salvamento Marítimo rescata al sur de Gran Canaria a 52 personas que iban en una neumática