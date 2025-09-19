Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Salvamento Marítimo rescata a cinco migrantes a bordo de una patera este viernes. Salvamento Marítimo

Salvamento Marítimo rescata a cinco hombres en una patera a 12 kilómetros de Gran Canaria

A bordo de la embarcación iban cinco varones de origen magrebí, que han sido trasladados a Arguineguín en buen estado

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:02

Salvamento Marítimo ha rescatado a cinco hombres de origen magrebí que iban a bordo de una patera localizada a 12 kilómetros al sur de Gran Canaria. Según ha podido saber EFE, la patera fue detectada por un radar del sistema de vigilancia costera SIVE cuando se aproximaba al Faro de Maspalomas.

La Central de Salvamento Marítimo (CCS) de Las Palmas, una vez recibido el aviso, movilizó a la Salvamar Macondo, que ha trasladado a los ocupantes en buen estado hacia el puerto de Arguineguín.

