Salvamento Marítimo rescata a cinco hombres en una patera a 12 kilómetros de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado a cinco hombres de origen magrebí que iban a bordo de una patera localizada a 12 kilómetros al sur de Gran Canaria. Según ha podido saber EFE, la patera fue detectada por un radar del sistema de vigilancia costera SIVE cuando se aproximaba al Faro de Maspalomas.

La Central de Salvamento Marítimo (CCS) de Las Palmas, una vez recibido el aviso, movilizó a la Salvamar Macondo, que ha trasladado a los ocupantes en buen estado hacia el puerto de Arguineguín.