Entrevista a Miguel Tellado «El PP sale a ganar. No vamos a ser muleta ni bisagra de nadie» Vicesecretario de organización territorial del PP Génova echa el resto de cara a las elecciones de mayo y en ese trabajo no escatima críticas a los gobiernos de España y Canarias. Sobre la polémica del aborto dice que «Vox se equivocó»

-Ha acusado al presidente canario, Ángel Víctor Torres, de ser un títere de Pedro Sánchez. La crítica es bastante extrema

-Es algo que está sucediendo en muchas comunidades gobernadas por el PSOE. Han abandonado la defensa de sus ciudadanos para convertirse en delegados de Sánchez. No militan en el Partido Socialista, sino en el partido 'sanchista' y son la voz de su amo, hacen y dicen lo que Sánchez les manda. Me molesta especialmente que presidentes socialistas estén en contra de lo que hace Sánchez y se callan. No lo hacen porque el que discrepa, tiene un corto camino y se pliegan. Es el caso de Torres, es un títere de Madrid, su delegado, y no el representante de los canarios.

-Su gestión es de las más valoradas entre los presidentes autonómicos

-Me cuesta creer que sea uno de los presidentes mejor valorados con las tasas de pobreza que tiene Canarias o el elevado porcentaje de menores en riesgo de exclusión. Canarias necesita un presidente que dé voz a sus reivindicaciones y ese presidente no puede ser Torres, porque ha demostrado que es sumiso a Sánchez y no quiere generarle problemas. Canarias necesita un presidente que entienda que su jefe son los canarios y defienda a su comunidad en el Estado. Torres se ha acostumbrado a creer que los canarios son españoles de segunda como pretende Pedro Sánchez, que está obsesionado en atender a los independentismos catalanes y vascos.

«Torres es un títere de Sánchez, no el representante de los ciudadanos de Canarias»

- Manuel Domínguez ha hecho una profunda renovación en las candidatura autonómicas y locales en las islas. ¿Le preocupa que el electorado no se reconozca en este nuevo PP?

-Nuestro objetivo es representar a la sociedad a la que queremos servir, y por tanto, la renovación se debe producir, tanto de equipos como de candidaturas. De la mano de Manolo Domínguez, el partido va a volver a ser relevante en la escena política canaria y por tanto, la apuesta que ha hecho es ganadora y su gran valor es la experiencia municipalista. La política, si queremos volver a ser un partido útil y que reconecte con la sociedad, debe tener esa sensibilidad municipalista, conectar con los problemas reales de la sociedad real. Ahí es donde se ha equivocado el Gobierno de Torres, que desconoce la realidad social de Canarias. En cambio, Domínguez tiene un discurso muy cercano a la calle.

-El PP reitera que sale a ganar en mayo. En Canarias su socio 'natural' es Coalición Canaria. ¿Les sorprendió el acercamiento en el Congreso entre nacionalistas y PSOE? ¿Esta relación le resta posibilidades al PP?

-Creo que tenemos opciones a todo. Quedan cuatro meses para las elecciones y el contexto electoral está totalmente abierto. En cuanto a la política de pactos, le corresponde a la dirección regional definirla. Será Domínguez, una vez que los canarios voten, quien diga como se puede configurar una mayoría parlamentaria que posibilite ese cambio que ansiamos. Él definirá cómo, con quien y en qué términos. Dicho esto, y cuando el balón no ha salido al terreno de juego, legitimamente aspiramos a gobernar y hacerlo solos. No vamos a ser muleta de nadie ni un partido bisagra. Nuestra oferta es dar estabilidad política a Canarias liderando un nuevo gobierno.

-Pero una vez se ha votado, los números mandan

-Dejemos que hablen los canarios y después dirá la dirección autonómica con quien establecer alianzas. A priori vamos a por todas. Queremos ganar y gobernar por nuestros propios medios.

«El PSOE abocó al Partido Popular de Castilla y León a pactar con Vox»

-¿Se ha equivocado el PP en la polémica sobre el aborto en Castilla y León? ¿Le han dado oxígeno al PSOE?

-Se ha equivocado Vox con unas declaraciones que nunca se deberían haber producido pero que lamentablemente existieron. El presidente Mañueco ha sido muy responsable aclarando que el protocolo de atención a las mujeres embarazadas no se va a modificar y se respetará la legalidad vigente en materia de interrupción del embarazo. De todas maneras, este episodio ha sido aprovechado de forma escandalosa por un PSOE tremendamente dañado en su credibilidad en el compromiso en defensa de la mujer. Ha utilizado este asunto como cortina de humo para tapar la incompetencia absoluta del Gobierno en la ley del 'solo sí es sí'. Lo más grave no es el error, sino persistir en el error y no corregir una situación tan lamentable.

-Lo de persistir en el error también se le puede aplicar al PP en su relación con Vox, porque a fin de cuentas, ustedes presiden el Gobierno de Castilla y León.

-Hay que recordar que si gobernamos con Vox en Castilla y León es porque el PSOE no ha permitido que gobierne quien ganó las elecciones sin necesidad de pacto. El Partido Socialista abocó al PP en esta comunidad a pactar con Vox. En segundo lugar, el PSOE -que gobierna en España gracias a Bildu y Esquerra- no está legitimado para cuestionar ningún pacto con un partido plenamente democrático como Vox.

-¿Cuanto beneficia al PP el descalabro de Ciudadanos?

-En los últimos meses, la ciudadanía se ha dado cuenta de que cuanto más dividimos el voto de centro derecha, más se beneficia a Pedro Sánchez. Por tanto, para echarlo hay que concentrar el voto y el PP es la única alternativa real. Calculamos que entre 500.000 y 600.000 votantes socialistas están abandonando la política de Sánchez y se están inclinando por Feijóo, cuyo proyecto pasa por acabar con la política de la confrontación, de la polarización y apostar por una política más sensata y más moderada.

-No les está saliendo muy bien eso de huir de la confrontación

-Tenemos el Gobierno más radical de la historia de nuestro país. El primero de coalición en España que se apoya en partidos que no creen en España y el Pedro Sánchez de hoy le ha hecho una auténtica moción de censura al Pedro Sánchez de 2018.