Imagen de archivo de Vidina Espino en el Parlamento de Canarias.
Imagen de archivo de Vidina Espino en el Parlamento de Canarias. C7

Rueda de prensa, en directo: Coalición Canaria valora los resultados de la comisión mascarillas

La formación nacionalista detalla sus conclusiones y propuestas en torno a los trabajos parlamentarios sobre la gestión de la pandemia

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:03

Coalición Canaria valora en rueda de prensa este lunes los resultados de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid llevada a cabo por la conocida como comisión mascarillas en el Parlamento regional. En ella se han analizado las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación por el Servicio Canario de la salud del Gobierno de Canarias durante la pandemia.

El grupo de trabajo se constituyó el 20 de mayo de 2024 a propuesta del grupo nacionalista canario, el Partido Popular y Vox. Las comparecencias ya habían terminado y, en estos momentos, se está elaborando el dictamen para entregarlo a la Cámara regional.

Sin embargo, tras la publicación de un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que aparece el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el PP ha pedido reabrir lai investigación y volverá a pedir la comparecencia de Torres en ella después de la «gran cantidad de información comprometedora» y «grave» que revela el documento de la UCO.

No obstante, el informe no atribuye ningún indicio de delito y la investigación se ha cerrado sin la imputación para el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

