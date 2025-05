Rodríguez: «Juanjo ha querido dar el paso y poner por delante de todo la defensa de Canarias»

Europa Press Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 15 de mayo 2025, 15:14 Comenta Compartir

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, avanzó justificó este jueves el fichaje del que fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria por el PP, Juan José Cardona, asegurando que se enmarca en la intención de los nacionalistas de incorporar «diferentes sensibilidades» pero con el objetivo de «defender Canarias». Así lo indicó durante el 'Foro cultura, política y sociedad', organizado por el departamento de Periodismo y Comunicación de la Universidad Fernando Pessoa Canarias y en el que son los alumnos del grado de Periodismo y del doble grado de Periodismo y Comunicación audiovisual los que diseñan y dirigen la entrevista.

«Juanjo ha querido dar el paso y poner por delante de todo la defensa de los intereses de su tierra», defendió.

Rodríguez, que ese fin de semana se enfrenta a su reelección, dijo que espera seguir liderando CC en Gran Canaria pero salir del congreso con un paquete de medidas para mejorar la isla.

También comentó el consejero que la política «te gusta o no merece la pena». «A mi me gusta mucho y disfruto mucho cuando consigo aprobar algo que es bueno para la gente y para mi tierra. Pero yo no tengo horario y en el sector privado se cobra mejor. Pero si te gusta y te apasiona, como es mi caso, te compensa absolutamente», concluyó.

Rodríguez avanzó que este viernes su consejería «firma por 18 millones de euros la compra» de un complejo con 150 viviendas, que espera «poner en marcha en el menor tiempo posible» y sacar a alquiler asequible. Afirmó que Canarias ha construido en la última década casi las mismas viviendas que solo en el año anterior. «Hasta 2008-2009 se construían en Canarias hasta 30.000 viviendas al año, mientras que en 10 años la media ha sido de 1.500», relató el consejero, apuntando a esa carencia de obra nueva como uno de los elementos clave que está incidiendo en la mayor dificultad de los canarios para acceder a una casa a precio razonable.

