Rescatan a 63 personas de una patera a la deriva a 172 kilómetros de Gran Canaria

A bordo de la neumática iban 45 hombres, 16 mujeres y dos menores

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:22

La Guardamar Urania ha rescatado este lunes a 63 inmigrantes de origen subsahariano y magrebí que se habían quedado a la deriva en una lancha neumática al 172 kilómetros de Gran Canaria, al oeste de Cabo Bojador (Sahara). Según ha informado a Efe una portavoz de Salvamento, fue un barco mercante panameño el que alertó a las autoridades de su situación, tras cruzarse con ellos cuando navegaba hacia Tánger (Marruecos).

Ese mismo carguero, el Nord Topaz, permaneció a su lado para asegurarse de que no sufrían ningún percance hasta la llegada del barco de rescate, ya que se encontraban a unas cuatro horas de navegación desde Gran Canaria para la Guardamar Urania.

A bordo de la neumática iban 45 hombres, 16 mujeres y dos menores, que ya navegan rumbo a Arguineguín, donde se espera su llegada sobre las 19.45 horas (hora de Canarias).

Esta es la segunda embarcación con inmigrantes que llega este lunes a Canarias. Previamente, poco antes de mediodía, entraba en el puerto de La Restinga (El Hierro) un cayuco con trece hombres senegaleses a bordo, cuatro de ellos menores.

Todos ellos recibieron la primera atención en el muelle, sin que fuera necesario trasladar a ninguno a recursos médicos.

