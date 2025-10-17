Rescatan a 37 personas de una neumática al sureste de Fuerteventura
Los ocupantes, 34 hombres y tres mujeres de origen magrebí, llegaron al muelle de Gran Tarajal en buen estado de salud tras ser auxiliados por la Salvamar Izar
Efe
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 17 de octubre 2025, 08:33
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 37 personas de origen magrebí de una neumática detectada por el SIVE cuando navegaba a 16,6 kilómetros al sureste de Fuerteventura, según ha informado a EFE una portavoz de la sociedad estatal.
La zódiac fue detectada en esa posición a las 23.55 horas.
La Salvamar Izar partió a su encuentro y su tripulación logró rescatar a todos los ocupantes de esta embarcación: 34 hombres y tres mujeres.
Su desembarco en el muelle de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, culminó a las 01.00 horas y no fue preciso realizar evacuaciones a centros sanitarios porque estas personas presentaban buen estado de salud.