Rescatan a 37 personas de una neumática al sureste de Fuerteventura Los ocupantes, 34 hombres y tres mujeres de origen magrebí, llegaron al muelle de Gran Tarajal en buen estado de salud tras ser auxiliados por la Salvamar Izar

Imagen de Salvamento Marítimo llevando a personas rescatadas del mar al muelle de Gran Tarajal.

Efe Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 08:33

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 37 personas de origen magrebí de una neumática detectada por el SIVE cuando navegaba a 16,6 kilómetros al sureste de Fuerteventura, según ha informado a EFE una portavoz de la sociedad estatal.

La zódiac fue detectada en esa posición a las 23.55 horas.

La Salvamar Izar partió a su encuentro y su tripulación logró rescatar a todos los ocupantes de esta embarcación: 34 hombres y tres mujeres.

Su desembarco en el muelle de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, culminó a las 01.00 horas y no fue preciso realizar evacuaciones a centros sanitarios porque estas personas presentaban buen estado de salud.