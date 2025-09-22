Rescatado un cayuco con casi 200 personas al sur de El Hierro La embarcación, detectada por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, fue interceptada a 14 kilómetros de la isla y sus ocupantes son atendidos en el Puerto de La Restinga

Imagen de archivo de un cayuco en su llegada a puerto en Tenerife.

Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes un cayuco localizado a unos 14 kilómetros al sur de la isla de El Hierro en el que viajaban entre 180 y 200 personas, según informó el organismo a la agencia Efe.

La embarcación fue detectada inicialmente por un eco en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior Español (SIVE) y, tras confirmarse que se trataba de un cayuco, se movilizó a la Salvamar Navia para su auxilio.

En el Puerto de La Restinga se ha activado un dispositivo de emergencia para prestar asistencia a los ocupantes de esta embarcación precaria tras su llegada a tierra.

