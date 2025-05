La relación de Canarias con el PP nacional «está en sus horas más bajas»

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 27 de mayo 2025, 22:57 Comenta Compartir

La realidad no se puede negar. La dirección nacional del Partido Popular no está ayudando a que se cumpla el decreto de derivación, desde Canarias a otras comunidades autónomas, de menores migrantes no acompañados. Y eso está afectando a las relaciones entre el Gobierno de Canarias (CC-PP) y el PP de Madrid. Y así lo reconoció esta semana, en declaraciones a Canarias7 durante la celebración de un foro sobre vivienda, el secretario insular de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, y consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

«Las relaciones con el PP en Canarias son muy buenas», señaló el secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria. En cuanto al pacto, «y he estado en varios pactos a lo largo de mi trayectoria, es bastante fluida la relación, es buena la relación».

«Cuestión distinta es nuestra relación, como partido, con el PP en Madrid, que está probablemente en las horas más bajas de la historia reciente», reconoció Pablo Rodríguez.

Así las cosas, a nadie se le esconde, y CC lo ha repetido en numerosas ocasiones, a Canarias le iría mejor si tuviera grupo parlamentario propio en Madrid. En la presente legislatura, CC cuenta con una diputada en Madrid, Cristina Valido.

Grupo propio

Preguntado al respecto, Pablo Rodríguez, que se define como «persona prudente», afirmó que «CC hará todo lo posible para un entendimiento» con otras formaciones políticas nacionalistas canarias para lograr ese grupo parlamentario en 2027.

«No es por CC, sino porque es bueno para Gran Canaria y para Canarias, y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para entendernos, sin prisa pero sin pausa, respetando muchísimo los tiempos de cada cual». Y en el abanico de posibilidades que se abre se encuentra el nuevo partido Municipalistas Primero Canarias, nacido en Gran Canaria de la salida de NC de antiguos militantes y socios. Pero, como señaló el secretario insular de CC, Municipalistas Primero Canarias no ha celebrado aún su primer congreso, «hay que respetar y esperar por su hoja de ruta, como no podía ser de otra manera».

«Pero no vamos a escondernos, nuestra intención es tender la mano, lo hice en el congreso insular de CC y en el nacional. Porque es bueno para Canarias», apuntó Pablo Rodríguez.

Y como ejemplo, esta legislatura, en la que «hemos visto la importancia lo que sería tener grupo en Madrid para el archipiélago. Lo vemos en los vascos y lo vemos en los catalanes. Y nosotros con una sola diputada, con Valido, todo lo que logramos. Si hubiésemos tenido cuatro y o cinco diputados, el asunto de los menores hubiese estado resuelto hace 18 meses. Nadie lo puede discutir». Así que, «lo vamos a intentar y estamos cerca».