Vista de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria. Arcadio Suárez

Rechazo a la propuesta de vivienda del PSOE de control de los grandes tenedores

El Gobierno canario asegura que la propuesta socialista tiene efectos adversos y sería «pernicioso» en las viviendas más económicas

Patricia Vidanes Sánchez

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:46

El Gobierno de Canarias ha rechazado la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario para «el impulso del derecho a la vivienda en Canarias mediante la regulación de los grandes tenedores y el reequilibrio fiscal». Tal y como explicó este lunes el viceconsejero de Presidencia y el portavoz, Alfonso Cabello, «se ha decidido informar en contra» de la proposición socialista «porque todos los informes elaborados por el Gobierno concluyen que el cambio normativo propuesto por el PSOE no solo no facilita el acceso a la vivienda en Canarias, sino que incluso tendría un efecto contrario.

El Ejecutivo regional entiende que con las medidas que pretende el PSOE «se provocaría un efecto pernicioso sobre aquellas viviendas a un precio más económico». Además, el Gobierno regional considera que la iniciativa socialista «compromete la seguridad jurídica, colisionando con el derecho a la propiedad privada, además de conllevar un fuerte incremento de los trámites administrativos y fiscales, que retrasarían aún más la incorporación de nuevas viviendas al mercado». Por lo tanto, incidió Alfonso Cabello, «el pronunciamiento es contrario a esta proposición de ley».

Respuesta a la crisis habitacional

Por contra, el Grupo Parlamentario Socialista presentó a comienzos de octubre en la Cámara regional la Proposición de Ley para el Impulso del Derecho a la Vivienda en Canarias mediante la Regulación de los Grandes Tenedores y el Reequilibrio Fiscal para «dar una respuesta real a la grave crisis habitacional que atraviesan las islas».

Para mejorar la situación y que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda, el PSOE propone la creación de un registro de grandes tenedores, lo que permitiría al Gobierno «conocer con exactitud quiénes controlan el mercado de la vivienda, cuántos inmuebles poseen y dónde se ubican». El segundo instrumento lo constituirían los derechos de tanteo y retracto, que según el PSOE harían que el Ejecutivo canario pudiera adquirir viviendas en venta por grandes tenedores «antes de que pasen a manos especulativas».

