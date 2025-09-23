Raúl Acosta: «La comisión de las mascarillas ha sido rigurosa y ha hecho un buen trabajo» El portavoz de AHI y presidente de la comisión defiende que se «limitó» a cumplir su trabajo y que el borrador filtrado ya estaba en manos de los grupos parlamentarios

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 17:02 | Actualizado 17:16h.

«Estoy orgulloso del trabajo de todos los diputados y diputadas que han participado, que se han preparado todas las comparecencias, que han recabado documentación y han aportado más documentos de los solicitados, como un informe de la UCO (Unidad Central Operativa) aportado por el Partido Popular (PP)».

El diputado por la Asociación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, sacó pecho este martes del trabajo realizado por la comisión que investigó el caso Mascarillas en el Parlamento canario, que él mismo preside, después de que el PSOE pusiera en entredicho su «rigor».

Lo cierto es que la filtración del borrador que recoge las conclusiones de la comisión, que comenzará a debatirse este viernes en el Parlamento, mantiene revuelta la esfera política del archipiélago. Tanto es así, que la formación socialista solicitó no solo el cese de Acosta como su responsable, sino que también la apertura de una investigación interna para esclarecer cómo llegó a los medios.

«Atenta contra el prestigio del Parlamento de Canarias», arguyó al respecto el portavoz del grupo Socialista en la cámara autonómica, Sebastián Franquis. También criticó el «punto de vista partidario» del borrador para «perjudicar» a políticos como Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias durante la pandemia por covid.

El diputado por AHI dejó claro que no va a dimitir», ya que se «limitó» a realizar el trabajo que le encomendó la ponencia: redactar el primer borrador del dictamen de la comisión, para que «luego todos los grupos parlamentarios pudieran trabajar sobre él en la comisión de presidentes». «Yo me he limitado a cumplir mi trabajo, a facilitar ese borrador a todos los grupos parlamentarios. Estamos hablando de más de 17 personas, probablemente, con acceso a ese documento desde hace días», agregó.

Sobre las declaraciones de Franquis, aseguró que no va a entrar en «debates estériles» y reparó en que, lo «relevante», es que no se ponga el foco en el fondo del borrador, que recoge su opinión. En concreto, determina que la destitución de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de la Salud (SCS) no fue suficiente para depurar responsabilidades políticas y señala directamente a Torres y a los consejeros de Sanidad del momento, Julio Pérez y Blas Trujillo.

Acosta apuntó que «la pelota está ahora en los tejados de los grupos parlamentarios». Y es que este viernes comienza el debate del borrador. No se descarta que se alargue durante más de una sesión, aunque el portavoz de AHI insitió en que «depende de lo que tarden los grupos» en realizar las variaciones del borrador.

«No me atrevo a dar fechas. Yo me comprometí a entregar un borrador después del verano; en septiembre ya lo tenía entregado. La mesa lo conoció y se lo pasé al resto de grupos. Mi parte ya la he cumplido», recalcó.