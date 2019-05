Rajoy inicia la remontada en Gran Canaria

El Partido Popular se encomienda a Mariano Rajoy para revertir los desastrosos resultados obtenidos en España en las elecciones generales del 28 de abril y, por ende, en Canarias, donde ayer participó en la presentación de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que encabezará Pepa Luzardo en las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.

«Tras casi 40 años en los que me tocó algunos avatares de todo tipo, he abandonado la política activa, pero no significa que me haya dejado de importar lo que pasa en mi país y a los españoles y, entre ellos, a los canarios. Tampoco significa que me haya dejado de importar lo que pasa en mi partido, que no ha sido una carga y sí un honor haberle dedicado una parte importante de mi vida, siendo durante 14 años presidente», arrancó su intervención antes de reconocer que «el resultado no fue el que a todos nos hubiera gustado y tampoco el que pensábamos que íbamos a conseguir en las pasada elecciones generales, eso es así».

«Pero lo que toca ahora es mirar al futuro. El más próximo es el 26 de mayo y son unas elecciones que importan porque afectan a la vida de la gente, a las personas, a la educación, a la sanidad, al carril bici... A tantas cosas que preocupan a todos los vecinos de los distintos municipios de nuestro país», agregó ante la presencia también del presidente del Partido Popular en Canarias y candidato a la Presidencia del Gobierno regional, Asier Antona, la presidenta del partido en Gran Canaria y candidata al Parlamento de Canarias por la isla, María Australia Navarro, y la atenta mirada de José Manuel Soria, quien recibió el cariño de Rajoy: «Gracias por acompañaron aquí, no esperábamos otra cosa».

Rajoy se mostró optimista a pesar del batacazo sufrido por el partido que ahora lidera Pablo Casado y recordó que «si este partido tiene una seña de identidad es que siempre está con los problemas reales, es capaz de abordarlos y es capaz de dar soluciones, como hemos demostrado tantas veces a nivel de tantas instituciones. Este es el partido que responde a los problemas».

«Es un partido con historial de gobierno, con experiencia y eficacia contrastada para resolver los problemas. Cuando hay una crisis económica en España, siempre llaman al Partido Popular», aseguró Rajoy, mientras enfatizó en que «son unas elecciones importantes para España, con la política agraria, la política pesquera, los tipos de interés de las hipotecas, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), las políticas de inmigración y tantas partes que tienen que ver con las decisiones que se tomen en Europa. Por eso, el día 28 sabemos lo que pasó, pero el futuro empieza el 26 de mayo y nosotros tenemos los mejores candidatos. Hay que tener un respeto al Partido Popular y a quienes nos han dado su apoyo en tantas ocasiones».