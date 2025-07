El racismo deja sin casa, sanidad y oportunidades a las personas migrantes

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Martes, 1 de julio 2025, 22:19 Compartir

El racismo en todos los ámbitos deja sin oportunidades a las personas migrantes que llegan a Canarias en busca de una vida mejor. Es una de las principales reflexiones que se desprende de la jornada 'Rompiendo barreras', organizada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), y celebrada este martes en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria. En ella participaron representantes de las instituciones canarias, estatales y entidades del tercer sector, que realizaron un análisis sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas migrantes en la sociedad.

Y la discriminación y los delitos de odio son los principales. Precisamente, según los últimos datos del Ministerio del Interior, los delitos de odio aumentaron un 21% en 2023. De ellos, los más frecuentes, como destacó el jefe del grupo de Información de la Comandancia de Las Palmas y jefe del Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (Redo), el capitán Adrián Jesús Cabrera Morales, están vinculados al racismo, la homofobia y la xenofobia.

Sin embargo, hay un elevado porcentaje de «infradenuncia», bien porque las personas víctimas del delito de odio tienen miedo a denunciar, desconfían de las instituciones o no conocen los mecanismos que existen para ello, según detallaron la presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, la fiscal María Teresa Verdugo; la coordinadora del Servicio del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Cedre), María del Carmen Cortés Amador y Daniel Masegoso, consejero ténico en la Dirección general par al Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo del Ministerio de Igualdad.

En sus paneles, los expertos abogaron por la concienciación, la información, formación de las personas que trabajan en las instituciones y la sensibilización, pero también por el diseño de políticas que mejoren la realidad de las personas migrantes y que acaben con el racismo institucional que persiste, de manera estructural, en todas las áreas de la sociedad.

En ese trabajo a nivel institucional se encuentran inmersas la directora general de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Elisabet Santana, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María del Carmen de León, que resaltaron la necesidad de «actuar de forma coordinada» contra los que producen esa discriminación.

Son muchas las trabas con las que se encuentran las personas que emigran cuando llegan a territorios como España y, en concreto, a Canarias. Por ejemplo, la emergencia habitacional que sufren los canarios y canarias cobra especial relevancia para las personas migrantes. Según un estudio elaborado por Provivienda, el 99% de las inmobiliarias de todo el país están abiertas a poner en sus anuncios de alquiler límites en el acceso a personas que proceden de otro país, traduciéndose en un «claro tratamiento discriminatorio». Según trasladó el director territorial de Canarias de la entidad, Fernando Rodríguez, se ha trabajado en una guía práctica para el sector inmobiliaria para acabar con este tipo de prácticas.

La ardua labor que realizan las entidades del tercer sector es fundamental para que a las personas migrantes, y con especial atención a los menores, no les falte ayuda y, sobre todo, conozcan sus derechos. Desde Médicos del Mundo, donde se centran en el derecho a la salud porque «el racismo afecta al bienestar de las personas», se orienta, se acompaña y se deriva a los hombres y mujeres que lo necesitan. Para ello se trabaja tanto a nivel local como autonómico, según trasladó el responsable del Área de Derecho a la Salud y Migraciones de la entidad en Canarias, Iriome Rodríguez.