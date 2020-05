¿Quiénes asesoran al Gobierno?

El Ejecutivo ha atravesado la crisis del coronavirus con un total apoyo y confianza en la opinión de numerosos expertos tanto en el ámbito sanitario como en el económico. Una posición clave que se ha acompañado con constantes reuniones con representantes de las distintas comunidades y ciudades autónomas y grupos de trabajo multidisciplinares. Sin embargo, la máxima responsabilidad en la transición a esa «nueva normalidad» ha recaido en 15 profesionales que el diario digital El Plural recoge de la siguiente manera:

Raquel Yotti

Directora del Instituto de Salud Carlos III. Investigadora clínica del Sistema Nacional de Salud y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Hasta su nombramiento como Directora General del ISCIII, ocupaba el puesto de jefa de Sección de Cardiología Clínica en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM), y desempeñaba labores docentes como profesora asociada del Departamento Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid. A lo largo de 18 años simultaneó su actividad investigadora, asistencial y docente. Experta en cardiopatías de base genética y en imagen cardiaca multimodalidad. A lo largo de los últimos años su actividad asistencial ha estado focalizada en la atención directa de los pacientes y sus familias en las consultas de cardiopatías familiares, así como a la realización de pruebas diagnósticas complejas, como resonancias magnéticas cardiacas e interpretación de estudios genéticos. También ha sido responsable operativo de la coordinación de los Centros de Referencia Nacional (CSUR) de Cardiopatías Familiares y de Cardiopatías Congénitas del Adulto del HGUGM.

Manuel Muñiz

Secretario de Estado de España Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Durante el período 2017-2020 fue Decano del School of Global and Public Affairs en IE University. Es asimismo el Catedrático Rafael del Pino de Transformación Global y el Director del Centro para la Gobernanza del Cambio del IE, una institución dedicada al estudio de los retos planteados por la aceleración del cambio tecnológico y social en los sectores público y privado. El trabajo académico del Dr. Muñiz se concentra en los campos de la innovación, disrupción, economía política y gobernanza regional y global. Entre los años 2015 y 2017 el Dr. Muñiz dirigió el Programa de Relaciones Transatlánticas de la Universidad de Harvard. Desde 2017 es Senior Associate y uno de los promotores del Project on Europe and the Transatlantic Relationship del Harvard Belfer Center for Science and International Affairs. A lo largo de su carrera el Dr. Muñiz ha dado consejo a gobiernos y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el G20, la Comisión Europea o el Departamento de Seguridad Nacional de España. Asimismo ha publicado ensayos o ha sido entrevistado por publicaciones como The New York Times, The Washington Post o Project Syndicate.

Carlos Cuerpo Caballero

Director de la División de Análisis Económico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Doctor en Economía por la UAM, Máster en Análisis Económico por la London School of Economics y Licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura. Pertenece, desde 2008, al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Tras su paso por la Dirección General de Análisis Macroeconómico en el Ministerio de Economía y Competitividad, trabajó desde 2011 para la Comisión Europea en calidad de Experto nacional, ejerciendo responsabilidades relacionadas con el nuevo Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos. Cabe destacar su trabajo de seguimiento y análisis de los mercados de activos inmobiliarios y las pautas de endeudamiento del sector privado. En 2014, a su vuelta de Bruselas, se incorporó a la recién creada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como subdirector de endeudamiento público. Desde 2016 ejerce como Director de la División de Análisis Económico, encabezando los trabajos sobre previsiones macroeconómicas y sostenibilidad de la deuda como principales responsabilidades.

Ana María García

Licenciada y Doctor en Medicina y Cirugía (Universitat de València, 1990), Máster en Salud Pública (Instituto Valenciano de Estudios en Salud Pública y Universitat de València, 1990) y Ph.D. por la Univesity of London (London School of Hygiene and Tropical Medicine, 1997). Actualmente es Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universitat de València. También es investigadora principal del Centro de Investigación en Salud Ocupacional (CISAL) de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Entre 2015 y 2019, fue Directora General de Salud Pública en el gobierno regional de la Comunitat Valenciana.

Borja Barragué Calvo

Profesor de Filosofía del Derecho en la UNED, especializado en desigualdad, filosofía política y economía normativa. Autor del libro “Larga vida a la socialdemocracia: cómo evitar que el crecimiento de la desigualdad acabe con la democracia”. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido investigador visitante en la Cátedra Hoover de Ética Social y Económica en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y en la Facultad de Derecho de la Universidad McGill de Montreal (Canadá).Asimismo, fue contratado como personal investigador en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco. Actualmente es profesor de Filosofía del Derecho en la UNED.

Antoni Plasencia

Director general del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) desde octubre de 2014. También es médico consultor del departamento de Salud Internacional del Hospital Clínic de Barcelona y profesor visitante de la Universidad de Barcelona. Dirige un equipo de 385 personas comprometidas en mejorar la salud global y en promover la equidad en salud a través de la excelencia en la investigación y de la traslación y aplicación del conocimiento. El doctor Plasència se licenció en Medicina por la Universidad de Barcelona en 1981 y se doctoró en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1996. Es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y Máster en Salud Pública por la Universidad de Yale, USA (1986). Del 2012 al 2014 fue Director técnico del Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona (CRESIB) - Hospital Clínic-Universitat de Barcelona. Del 2004 hasta el 2011 fue Director general de Salud Pública de la Generalitat de Catalunya, donde estuvo muy implicado en el diseño de la Ley de Salud Pública catalana así como en la creación de la Agencia de Salud Pública de Catalunya. Anteriormente fue director de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

Ángel Alonso Arroba

Embajador en Misión Especial para la Ciudadanía Española Global. Funcionario en la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE), en París, donde ha desarrollado su carrera profesional y ha sido miembro del gabinete del secretario General de la OCDE, ocupando los cargos de Jefe de División y Responsable de Gestión y Comunicación, así como consejero del secretario general. Licenciado en Periodismo y Antropología Social por la Universidad de Sevilla, tiene un Máster en Seguridad Internacional por la School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown. También cuenta con estudios de postgrado en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (2003) y de Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y ha sido Profesor Asociado de Relaciones Internacionales en SciencesPo París y en el Instituto de Empresa.

Bruno Sánchez Andrade

Astrofísico nacido en Oviedo en 1981, trabajó para la NASA, fue asesor del Banco Mundial y colaborador en varios proyectos y ONG vinculadas al cambio climático. Doctor en Astrofísica y escritor, es autor del libro “Impact Science” (2019) centrado en el impacto social del trabajo del científico.En mayo de 2019 Sánchez Andrade encabezó la candidatura en España de Volt Europa, el primer partido político que concurrió de forma simultánea en ocho países de la UE en las elecciones europeas.

Miguel Otero Iglesias

Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del IE School of Global and Public Affairs. También es investigador asociado en el Instituto para la Unión Europea y Asia en la ESSCA School of Management de Paris. Anteriormente fue profesor titular de economía política internacional en ESSCA Paris, profesor adjunto para Queen Elisabeth House en la Universidad de Oxford, investigador postdoctoral en la London School of Economics y profesor asociado en la Universidad Oxford Brookes, donde obtuvo su doctorado en economía política internacional (IPE, por sus siglas en inglés). También tiene un Master en IPE por la Universidad de Manchester y ha sido investigador visitante en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontifica Universidad Católica de Rio de Janeiro, en el Instituto de Economía y Política Mundial en la Academia China de las Ciencias Sociales de Pekín, en la Escuela de Negocios de la Universidad Alfaisal de Riad y en el Instituto Mercator para Estudios de China (MERICS) de Berlín. Es fundador y coordinador del European Think Tank Network on China (ETNC).

Diego Rubio Rodríguez

Director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia País a largo plazo. Se licenció en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona con el mejor expediente académico del país, por lo que obtuvo el Premio Nacional de Excelencia Académica,​ el galardón más prestigioso que concede el Ministerio de Educación a nivel universitario en España. Entre 2015 y 2017, fue lector y research fellow en las facultades de historia y política de la Universidad de Oxford. Y entre 2017 y 2020, profesor de Historia Aplicada y Gobierno en la IE University, donde creó y dirigió el Centro para la Gobernanza del Cambio, una de las instituciones de prospectiva tecnológica más punteras de Europa según Public.5​ En aquel periodo, asesoró a varios organismos internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, la Comisión Europea y la Secretaría General Iberoamericana.

Carme Artigas

Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Es una de las mayores expertas en la aplicación práctica del big data y la inteligencia artificial de España. Es licenciada en Ingeniería Química en el Institut Químic de Sarrià y en Ciencias Químicas por la Universidad Ramon Llull y cuenta con un grado en Dirección Ejecutiva en Capital Riesgo por la Haas School of Economics (Universidad de Berkeley) de California.

José Fernández Albertos

Investigador permanente en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y asesor del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, es miembro del Instituto Juan March y sus trabajos de investigación en la intersección de la economía política y la política comparada han sido publicados en varias revistas internacionales.

Miguel Hernán

Profesor de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Su investigación se centra en aprender qué es lo que mejor funciona para el tratamiento y la prevención de las enfermedades infecciosas, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la psicosis. Sus clases están orientadas a la generación, análisis e interpretación de datos para guiar las políticas de salud pública y las decisiones clínicas.

Manuel Cuenca

Subdirector general de Servicios Aplicados, Formación e Investigación del Instituto de Salud Carlos III. Doctor en Medicina y Cirugía, licenciado en Historia y experto en probabilidad y estadística médica. Ha sido director del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII, es microbiólogo, experto en infecciones fúngicas y profesor de varios programas de doctorado y máster de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Madrid.

Diego Martínez Belio