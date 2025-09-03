Los pueblos con una singularidad podrán acogerse a la ley de Municipios Turísticos Los 14 municipios turísticos de las islas e impulsores de la norma van a proponer que ayuntamientos con alguna singularidad puedan acogerse

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:19

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) aprobó este miércoles un propuesta de modificación de la Ley de Municipios Turísticos, impulsada por 14 ayuntamientos canarios, que a grandes rasgos supone que nuevos ayuntamientos puedan acogerse a los derechos y obligaciones que recoge el texto legal en trámite parlamentario actualmente. La propuesta de modificación ha sido consensuada con la Fecam.

El planteamiento pasa por crear dos categorías turísticas dentro de la norma. De un lado, los municipios turísticos 'por excelencia' y definidos por el abultado número de camas y entre los que se colocarían los 14 que auspician la norma (Adeje, Antigua, Arona, Guía de Isora, La Oliva, Mogán, Pájara, Puerto de la Cruz, San Bartolomé de Tirajana, Santiago del Teide, San Miguel, Teguise, Tías y Yaiza). De otro lado, estarían los municipios singulares, que son aquellos qu tienen alguna singularidad. En el caso de los municipios más grandes se piden dos singularidades para acogeres y uno en los pequeños. Una singularidad es, por ejemplo, el Roque Nublo o los carnavales.

Según explicó el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, «esta diferenciación parte de la evidencia de que no todos los destinos presentan las mismas características y necesidades. Mientras aquellos municipios donde el turismo es la actividad predominante y genera unas necesidades distintas a las de una localidad convencional son reconocidos por su excelencia, otros cuentan con un atractivo único derivado de su identidad cultural, patrimonial, natural o etnográfica y serían reconocidos por su singularidad».

Por su parte, el presidente de la AMTC y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, explicó que «la diferenciación entre excelencia y singularidad permite que la Ley de Municipios Turísticos se convierta en un instrumento más justo y eficaz.

Llegada al Parlamento

Esta propuesta será remitida para su consideración en la tramitación parlamentaria de la Ley De Municipio Turístico. Supone un importante avance para allanar el camino al texto definitivo con el que desde la AMTC se pretende conseguir un marco legal que reconozca las singularidades y necesidades específicas de aquellos lugares donde la actividad turística constituye el motor principal de su economía y condiciona de manera directa su organización, gestión y prestación de servicios públicos.

La vicepresidenta y alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, explicó que «la AMTC debe jugar un papel activo en la definición de hacia dónde tiene que ir Canarias, en aspectos clave para el futuro y la sostenibilidad del sector como la residencialidad, el podemos de gestión y el planteamiento turístico».