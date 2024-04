PSOE y NC ven una «ocurrencia» el IGIC ecológico que solo afectaría al 50% del turismo

La propuesta del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, de abrir la posibilidad de implantar un «IGIC ecológico» como alternativa a una ecotasa sobre la actividad turística ha sido tachada de «ocurrencia» por los principales partidos de la oposición.

Tanto el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, como el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, entienden que estas manifestaciones evidencian la «falta de rigor», «falta de dirección» e «improvisación» por parte del Ejecutivo, al que le «temblaron las piernas» ante la respuesta masiva de la ciudadanía del archipiélago a las protestas convocadas el 20A.

Las dos formaciones políticas han presentado iniciativas en el Parlamento de Canarias en las que recogen la conveniencia de implantar una ecotasa con carácter finalista frente a esta subida selectiva del IGIC «que solo afectaría a poco más de la mitad de los turistas que llegan a las islas».

Asegura Franquis al respecto que en torno al 48% de los visitantes lo hace mediante paquetes vacacionales y, por tanto, se vería exento de abonar este impuesto. Apostilla el dirigente socialista que «eso es lo que no dice y oculta el Gobierno».

Bandazos

El portavoz parlamentario coincide con Román Rodríguez al hacer hincapié en los «bandazos» que, en materia impositiva, ha dado el Ejecutivo de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) desde que comenzó la legislatura hace apenas nueve meses.

Recordaron en este sentido que la promesa electoral de los socios fue bajar el tipo general del IGIC del 7% al 5% «que afecta sustancialmente al sector turístico».

Una vez en el poder, mantuvieron los dirigentes de PSOE y NC, el pacto de Gobierno «fue encontrando argumentos -el último la prórroga de los presupuestos estatales- para anunciar que no era el momento de rebajar los impuestos» y ahora, indican, mostrando «falta de rigor y de coherencia, no sólo no lo bajan, sino que anuncia Clavijo que es posible una subida».

Además, señala Román Rodríguez, el Gobierno puede «subir y bajar el tipo del IGIC según su criterio», a diferencia de una tasa «cuyo valor es que se debate en una ley y la recaudación se destina a políticas finalistas y a avanzar en un turismo sostenible».

Asimismo, destacan que mientras los residentes de la comunidad autónoma pueden quedar exentos de una ecotasa, sobre el IGIC, «ecológico o no», no se puede hacer esta discriminación y una vez aprobado el impuesto se tendría que aplicar tanto a los visitantes como a los residentes. «De ser posible la distinción, la fórmula sería complicadísima», apunta Rodríguez.

Distribución

Igualmente, rebaten ambos dirigentes políticos el argumento expuesto por el presidente, Fernando Clavijo, respecto a que la recaudación del IGIC permitiría distribuir estos fondos entre las distintas administraciones, puesto que el 42% de los impuestos del REF corresponden a la comunidad autónoma, mientras que el 58% restante se distribuye entre cabildos y ayuntamientos.

En este sentido, Sebastián Franquis insiste en que la recaudación finalista de una ecotasa «se puede distribuir igualmente con las entidades locales. No sé qué impedimento ven para ello», señala. Según la PNL presentada en el Parlamento por los socialistas, la ecotasa podría recaudar entre 200 y 250 millones anuales.

Tanto para el presidente de Nueva Canarias como para el portavoz del Grupo Socialista, la posición expresada por el jefe del Ejecutivo se alinea con el planteamiento empresarial, manifestado recientemente por el presidente de la Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara.