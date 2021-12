PSOE y PP se unen para suavizar las acciones contra de las prospecciones de Marruecos

NC lamenta una visión «reduccionista»

La posición de Nueva Canarias, que también presentó enmiendas al texto, fue la más crítica. Su portavoz ayer en el Parlamento, Luis Campos, aseguró que a pesar del alcance que podía tener la proposición no de ley, esta representaba un pronunciamiento político y, por tanto, se lamentó por la falta de unanimidad de los grupos.

A su juicio, Canarias no se puede poner de lado ante cuestiones que van contra el derecho internacional aún cuando no afecten directamente a la comunidad autónoma. «Me entristece que no se vaya más allá de la visión reduccionista de los partidos, que plantea que podamos legitimar los ataques cuando es a otro y no a las islas».

La enmienda de NC apunta en este sentido, ya que la formación entiende que circunscribirse a la primera parte del texto implica impasividad en caso de que las investigaciones solicitadas corroboren que las prospecciones no se realizan en territorio español. De ser este el caso, insiste Campos, se estarían haciendo en aguas del Sáhara Occidental, territorio sobre el que la ONU no reconoce la soberanía de Marruecos. Actualmente, varias resoluciones de Naciones Unidas, apoyadas por España, buscan llegar a un consenso, por lo que defiende que mientras no se alcance ni su tierra ni sus aguas le pertenecen. Ya una reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TJUE), apuntó el portavoz, anulaba los acuerdos comerciales y de pesca suscritos entre Bruselas y Marruecos por incluir de forma ilegal al Sáhara Occidental. «Si no permite que se beneficie de sus peces en sus aguas, tampoco de la explotación de sus minerales».

De esta manera, Campos cree que el papel que juega el Parlamento en la política no se limita únicamente a la defensa de los intereses canarios -«que por supuesto es lo primero»- sino a la exigencia del cumplimiento de las leyes, en general. Bajo este concepto, considera que no exigir el cumplimiento de la legalidad internacional -lo que incluye a cualquier pueblo, en este caso, del saharaui- implica un acto de «absoluta cobardía» y niega que las competencias de la cámara se extralimiten, como apuntaba el Grupo Popular. «No entiendo por qué nos cuesta decir que paralicemos las prospecciones ilegales -sentenció Campos-. aunque perdamos en la votación de este punto, lo defenderemos y no perderemos la dignidad».