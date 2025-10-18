Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parte de los invitados de otros partidos junto a los líderes de Primero Canarias. De izquierda a derecha, Esther Monzón (CC), Elena Máñez (PSOE), Teodoro Sosa (Primero Canarias), Óscar Hernández (Primero Canarias), Fernando Clavijo (CC), Pablo Rodríguez (CC) y Sonsoles Martín (PP). Juan Carlos Alonso

PSOE y PP saludan al nuevo partido, pero les cansa el «guineo» de la voz canaria en Madrid

Por los socialistas canarios acudió la diputada Elena Máñez, y por la formación conservadora, también diputada regional y vicesecretaria regional del partido

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:55

Comenta

PSOE y PP estuvieron presentes y acompañaron a Primero Canarias en su puesta de largo, pero quienes acudieron en nombre de estas formaciones no pudieron evitar cierto cansancio respecto al «guineo» (según expresión textual de Sonsoles Martín, del PP) de que la voz canaria en Madrid es cosa de los partidos nacionalistas.

Por el PSOE iba a venir el ministro y líder socialista regional Ángel Víctor Torres, pero se excusó y acudió la diputada regional Elena Máñez. Enmarcó su presencia en la cordialidad democrática, pero, a preguntas del periodista, restó importancia al foco que los nacionalistas ponen en Madrid y dijo que el PSOE está más centrado en lo que preocupa a los canarios.

Recordó, entre otros problemas, que «hay 40.000 personas en lista de espera quirúrgica, que hay otras 20.000 en el limbo de la dependencia, o que el 57% de los canarios no llega al final de mes». También se quejó de «un hecho inaudito en democracia», que «el director del Servicio Canario de Salud use datos privados y confidenciales para atacar políticamente a un diputado». Estos problemas, dijo, son competencia de Canarias y de los partidos que gobiernan en Canarias.

Martín, por su parte, diputada regional y vicesecretaria del PP en las islas, deseó a Primero Canarias «todo tipo de suertes», entre otras cosas, porque, como ella defiende, todos luchan «por lo mismo desde diferentes puntos de vista y eso es sano». Lo que le gusta menos es el «guineo» de la voz canaria en Madrid. «No lo vemos así en el PP, entendemos que formamos parte de una nación, nuestro proyecto es más ambicioso. No nos sentimos separados de nadie».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos años de prisión para la ciudadana de Agüimes que molesta a los vecinos
  2. 2 La Aemet señala a estas zonas de Canarias: se espera el impacto de la borrasca en las próximas horas
  3. 3 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Bronco debut parlamentario del director del SCS al revelar datos médicos de un diputado de NC
  5. 5 Yori, un pedacito de Corea en Las Canteras
  6. 6 El campo de béisbol de La Minilla nunca será realidad
  7. 7 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  8. 8 Primero Canarias comienza a escribir su propia historia nacionalista: «El futuro es nuestro»
  9. 9 Cinco militares canarios heridos al volcar un vehículo en unas maniobras en Albacete
  10. 10 Más de una década viviendo entre ratas, raíces y alcantarillas rotas en Escaleritas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 PSOE y PP saludan al nuevo partido, pero les cansa el «guineo» de la voz canaria en Madrid

PSOE y PP saludan al nuevo partido, pero les cansa el «guineo» de la voz canaria en Madrid