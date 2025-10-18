PSOE y PP saludan al nuevo partido, pero les cansa el «guineo» de la voz canaria en Madrid Por los socialistas canarios acudió la diputada Elena Máñez, y por la formación conservadora, también diputada regional y vicesecretaria regional del partido

Parte de los invitados de otros partidos junto a los líderes de Primero Canarias. De izquierda a derecha, Esther Monzón (CC), Elena Máñez (PSOE), Teodoro Sosa (Primero Canarias), Óscar Hernández (Primero Canarias), Fernando Clavijo (CC), Pablo Rodríguez (CC) y Sonsoles Martín (PP).

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 18 de octubre 2025, 20:55

PSOE y PP estuvieron presentes y acompañaron a Primero Canarias en su puesta de largo, pero quienes acudieron en nombre de estas formaciones no pudieron evitar cierto cansancio respecto al «guineo» (según expresión textual de Sonsoles Martín, del PP) de que la voz canaria en Madrid es cosa de los partidos nacionalistas.

Por el PSOE iba a venir el ministro y líder socialista regional Ángel Víctor Torres, pero se excusó y acudió la diputada regional Elena Máñez. Enmarcó su presencia en la cordialidad democrática, pero, a preguntas del periodista, restó importancia al foco que los nacionalistas ponen en Madrid y dijo que el PSOE está más centrado en lo que preocupa a los canarios.

Recordó, entre otros problemas, que «hay 40.000 personas en lista de espera quirúrgica, que hay otras 20.000 en el limbo de la dependencia, o que el 57% de los canarios no llega al final de mes». También se quejó de «un hecho inaudito en democracia», que «el director del Servicio Canario de Salud use datos privados y confidenciales para atacar políticamente a un diputado». Estos problemas, dijo, son competencia de Canarias y de los partidos que gobiernan en Canarias.

Martín, por su parte, diputada regional y vicesecretaria del PP en las islas, deseó a Primero Canarias «todo tipo de suertes», entre otras cosas, porque, como ella defiende, todos luchan «por lo mismo desde diferentes puntos de vista y eso es sano». Lo que le gusta menos es el «guineo» de la voz canaria en Madrid. «No lo vemos así en el PP, entendemos que formamos parte de una nación, nuestro proyecto es más ambicioso. No nos sentimos separados de nadie».