PSOE insiste en repartir la riqueza y Clavijo lo compara con Maduro El presidente dice que los socialistas están muy próximos al régimen de Venezuela tras plantear Franquis medidas para que la riqueza del turismo llegue a todos

Ep Santa Cruz de Tenerife Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:34

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha entendido que el PSOE de Canarias tiene un «papelón» a la hora de hablar de redistribución de la riqueza en las islas y que, en este aspecto, los socialistas están «muy cercanos al régimen de Maduro».

Así lo dijo ayer durante la sesión de control en el Parlamento de Canarias al ser preguntado por el diputado del PSOE, Sebastián Franquis, sobre las medidas que se están adoptando para que el incremento de la riqueza derivado de las cifras turísticas llegue a la ciudadanía.

Franquis exigió a Clavijo «medidas valientes» que permitan redistribuir la riqueza que genera el turismo y mejorar la vida de la mayoría social de las islas. Le recordó que, tras más de tres años consecutivos pulverizando cifras de llegadas de visitantes, gasto turístico y beneficios empresariales, Canarias continúa liderando los índices de pobreza y desigualdad en todo el Estado. «¿Cuándo piensa su Gobierno adoptar medidas transformadoras que repartan de manera justa la riqueza turística?», preguntó a Clavijo.

El presidente canario aseguró no entender la postura del PSOE, ya que dicen que «Canarias va mal porque hay un gobierno insolidario» pero, al mismo tiempo, que «la gente quiere venir a invertir, a generar empleo y a visitar porque se gana dinero y se está fantásticamente en las islas».

De igual modo, recordó que ninguno de los partidos del Gobierno -CC y PP- llevaron la tasa turística a su programa electoral ni al programa de gobierno. «Y ustedes que lo llevaron y lo pusieron, estuvieron cuatro años y no hicieron nada», observó.

«Yo entiendo el papelón que usted tiene --dijo a Franquis--. Entiendo el papelón y que venga aquí a hablar de redistribuir la riqueza cuando Aena está poniendo en peligro la conectividad de los canarios y de esa riqueza de la que vivimos todos».

Clavijo espetó a Franquis que a lo mejor lo que quiere cuando habla de redistribuir la riqueza es algo cercano al «régimen de Maduro» y que él o el vicepresidente vayan diciendo «¡Confísquese!» y empiecen a confiscar hoteles y los beneficios de los empresarios.

«No, mire, no. Aquí hay una regla de juego. Hay una democracia bastante maltrecha, entre otras cosas por la acción de ustedes, porque están dejando la democracia a los pies de los caballos. Son una fábrica de generación de votos para Vox con sus actitudes».

Por su parte, desde el PSOE, Sebastián Franquis, ha dicho que Clavijo no ha encabezado la posibilidad de que hubiera un gran acuerdo en Canarias en el sector turístico y que ha ido «obligado» a las mesas de negociación.

El socialista recordó que Canarias tiene unas cifras turísticas «récord» con 18,4 millones de turistas este año y con unos ingresos que están creciendo.

«¿Y qué han hecho ustedes?, ¿Qué medidas han tomado de verdad transformadoras en esta comunidad autónoma?», preguntó para incidir en que es ahora, «en bonanza», cuando hay que tomar las medidas transformadoras. No obstante, Franquis apuntó que, por el contrario, el Gobierno de Canarias, en concreto CC, se ha «sometido» a la «derecha más insolidaria que ha conocido esta tierra».

Finalmente, apuntó que las islas necesitan un Gobierno que transforme la sociedad, que reparta la riqueza de la comunidad autónoma, y que no mire hacia otro lado. En materia legislativa, Franquis detalló que de la veintena de normas principales aprobadas en lo que va de legislatura, la mitad son continuaciones de normas anteriores, casi un tercio son parches y menos de un cuarto contienen alguna novedad que no ha tenido efecto real.