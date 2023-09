El PSOE confía en contar con el voto de CC para investir a Sánchez

El secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, se congratuló ayer de que haya terminado «la farsa» de la investidura fallida de Núñez Feijóo, para dar paso a un «tiempo nuevo» en el que le toca al PSOE buscar los votos necesarios para hacer presidente a Pedro Sánchez y reeditar un Gobierno progresista.

A las puertas del Congreso y acompañado de los seis diputados del PSOE canario, Torres adelantó que el objetivo es «lograr el mayor número de apoyos posible» para investir a Sánchez, para lo que se abrirá un proceso de diálogo a varias bandas que incluye a Coalición Canaria, con cuyo respaldo espera contar pese a que los nacionalistas canarios hayan apoyado primero la investidura de Feijóo.

«CC se ha decantado inicialmente por el PP, creo que ha sido una pérdida de tiempo, una propuesta que no tenía ningún camino», expuso, «pero nos vamos a sentar con todos y también con ellos, no supone ningún problema. Yo confío en que se terminen sumando y podamos tener más votos», añadió.

A este respecto, Torres adelantó que el PSOE canario quiere «aportar lo máximo» al proceso negociador que ahora se abre y ofreció a la dirección de su partido «la experiencia y las dotes de negociación» de los socialistas isleños para tratar de alcanzar un acuerdo con los nacionalistas que permita sumar su voto en el Congreso.

El expresidente del Ejecutivo canario, considera que tras el «tiempo perdido» hasta ahora por el empeño de Feijóo de presentarse a la investidura sabiendo que era la «crónica de una muerte anunciada», se abre una nueva etapa para conseguir una mayoría progresista que mantenga la línea de cambios sociales de la pasada legislatura.

«Es fundamental conseguir que haya Gobierno», expuso, «porque de no conseguirlo iríamos a unas nuevas elecciones y no habría presupuestos para el año 2024, lo que sería dramático para Canarias, que depende de las cuentas estatales», indicó. En todo caso, el líder de los socialistas canarios cree que no va a producirse una repetición electoral, pese a que los partidos soberanistas catalanes han elevado el nivel de exigencia, lo que complica la negociación con el PSOE.

«Los ciudadanos no quieren nuevas elecciones porque ya han hablado y se han expresado en favor de una mayoría progresista», expuso, «ahora es tiempo para el diálogo y la negociación». Reconoció que van a ser «días intensos» porque hay partidos que hacen planteamientos de máximos, «pero Junts y ERC saben que solo se alcanzarán acuerdos que estén dentro de la Constitución Española», expuso.

Se refirió también a la posibilidad de que un eventual acuerdo con los partidos catalanes conlleve la tramitación de una ley de amnistía, aunque considera que es prematuro valorarlo. «Se está hablando de una cuestión que no se conoce todavía», expuso, «pero de ponerse sobre la mesa un texto con carácter jurídico pueden tener la seguridad de que estaría dentro del ámbito constitucional», insistió. Recordó en todo caso que en España ya se han concedido amnistías, como la del año 1977 o las amnistías fiscales que han aprobado distintos Gobiernos.