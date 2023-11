El PSOE Canarias denuncia la «incompetencia» y la «parálisis» del Gobierno en el área de Aguas

El PSOE Canarias denuncia la «incompetencia» y la «parálisis» del Gobierno de Canarias en la gestión de obras hidráulicas, área en la que en anterior Ejecutivo del Pacto de las Flores dejó más de 50 proyectos. Sin embargo, el actual gobierno no ha sabido sacar ni uno adelante.

El exconsejero de Transición Ecológica y actual senador por la Comunidad Autónoma, José Antonio Valbuena, exige que «trabajen para sacarlos y que no busquen excusas» para justificar su inacción en estos cuatro meses que llevan gobernando.

Valbuena no entiende por qué los actuales responsables echan la culpa a la gestión anterior y aluden a que hay proyectos sin suelo, «cuando hay ocho de ellos que no necesitan suelo para iniciarlos -porque son ampliaciones- y existen otros proyectos que tienen disponibilidad de los suelos como es el caso de la depuradora de Alajeró y la adecuación de la EDAR de Vallehermoso (ambos en La Gomera) o el Colector de Macher, La Asomada y los Topes (Lanzarote)».

El senador también critica que en 2019 «cuando llegamos al Ejecutivo, nos encontramos con que no había planificado ningún proyecto durante el mandato anterior. Desde 2015 a 2019 no hicieron nada. Cualquiera puede comprobar acudiendo a la oficina técnica que sus proyectos en materia de obras hidráulicas fueron cero», apunta.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, asegura que el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres también tuvo que gestionar en 2019 un presupuesto del gobierno anterior «y no tuvimos problema a la hora de ejecutarlo». El PSOE Canarias recuerda que la segunda mitad del año -que es en la que más ejecución se produce- depende del equipo actual y «mucho nos tememos que no sean capaces de ejecutar ni la mitad de los presupuestos asignados al área de Aguas. Por eso están poniendo la venda antes de la herida», asevera.

Valbuena añadió que los planes hidrológicos de Fuerteventura y Lanzarote también se dejaron listos en la legislatura anterior «y tienen que cumplir con ellos. El problema es que, en cuatro meses, no han querido convocar la Comisión de Evaluación Ambiental Autonómica, que con el anterior gobierno se reunía una vez cada mes. Si el órgano ambiental no funciona, la parálisis es absoluta». Valbuena advierte de que si no se aprueban esos planes antes de que acabe el año se corre el riesgo de ser sancionados por la UE y tener que devolver fondos europeos Next Generation.

El senador concluye con que el único interés que existe en la Dirección General de Aguas es el de «echar las culpas al gobierno anterior o copiar las mismas ideas», ya que han anunciado la creación de un observatorio del agua, que ya estaba proyectado con una dotación de 6 millones de euros