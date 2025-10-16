Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de Morro Jable, localidad del municipio de Pájara (Fuerteventura). C7

Estas son las propuestas de los municipios turísticos para la nueva Ley de Turismo

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMC) plantea medidas al Gobierno de Canarias para impulsar la calidad del empleo y mejorar la formación en el sector

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:23

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) ha presentado sus propuestas para la nueva Ley de Ordenación del Turismo de Canarias al viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria. Los 14 municipios integrantes contemplan medidas para impulsar la calidad del empleo y la formación enfocadas en la mejora de los servicios turísticos. 

Entre las aportaciones de estos municipios, que aglutinan más del 90% de la actividad del sector en Canarias, figura que el nuevo texto reconozca la singularidad de los municipios turísticos, fortalezca su capacidad de planificación y gestión, y avance hacia un modelo más sostenible, eficiente y adaptado a los retos actuales del sector.

Los representantes de la AMTC ponen el acento en la urgencia de dotar a las administraciones locales de competencias, recursos y herramientas que les permitan gestionar eficazmente los servicios públicos asociados al turismo, al tiempo que se garantizan los principios de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y reducción de la huella de carbono.

Desde la AMTC se ha trasladado al Gobierno de Canarias que el nuevo marco asegure la coherencia entre la planificación turística y los planes municipales de vivienda, con el objetivo de abordar el uso turístico del suelo residencial sin poner en riesgo el acceso a la vivienda de la población residente. Asimismo, piden que la futura ley contemple una evaluación realista de la capacidad de carga de los destinos turísticos.

El alcalde de Adeje y presidente de la asociación, José Miguel Rodríguez Fraga, ha expresado que «desde los municipios de la AMTC solicitamos que la nueva ley incluya herramientas que nos permitan ejercer una gestión turística eficaz, estable y sostenible». «Los municipios turísticos soportamos la mayor carga de visitantes y necesitamos capacidades reales para planificar y gestionar los servicios públicos vinculados al turismo», añadió.

La futura norma sustituirá a la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo y a la 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, con el objetivo de dotar a Canarias de un marco normativo que esté a la altura de los retos actuales y futuros para que el archipiélago siga siendo un destino competitivo y sostenible. 

