Proexca abre la economía canaria al mundo en sectores clave: audiovisual, aeroespacial y las TIC

Unificar los criterios de la internacionalización de la economía canaria y aglutinar a todos los operadores para intentar acelerar el proceso y lograr la diversificación en las islas. Este es el objetivo principal que persigue Proexca, empresa pública adscrita a la consejería de Presidencia del Gobierno regional, que pretende ser «el catalizador de muchos proyectos de Canarias hacia afuera o de la atracción de la inversión», explica su presidente y viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello.

El año pasado se instalaron en las islas 78 nuevas empresas con una inversión que rondó los 82 millones de euros. Esto se traduce en la creación de unos 750 puestos de trabajo en las islas.

Por otro lado, se realizaron 95 acciones de promoción exterior, que engloban no solo a países del extranjero, sino también a la península, en las que han participado en torno a 2.000 empresas. De estas actividades, se ha facturado cerca de 43 millones de euros para las empresas canarias en 2024.

Los sectores «más ilusionantes» en la hoja de ruta marcada para este nuevo curso, fruto del análisis para «identificar las potencialidades», son el sector audiovisual, en el que se incluyen la animación y los videojuegos;la economía azul y el de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. A ellos también se sumó, en 2024, como área estratégica, el sector de la astrofísica, el espacio y la aeronáutica.

Como remarca Cabello, el sector audiovisual está trayendo «mucha alegría» al archipiélago. Con datos del año pasado, las islas acogieron 154 rodajes de diferentes producciones, lo que se traduce en 218 millones de euros en inversión y más de 14.6000 empleos directos.

Para Cabello, gracias al crecimiento de las empresas dedicadas al sector audiovisual han permitido que otras entidades, vinculadas a la animación y los videojuegos, hayan ido creciendo de igual forma.

Con respecto al desarrollo de la economía azul, representa «el 7,18% del PIB» de las islas con una producción de 3.500 millones de euros, remarca Cabello, por lo que se ha convertido en un área con un peso «muy importante» en el desarrollo económico del archipiélago.

Una de las «grandes sorpresas» de la estrategia planteada por el Ejecutivo canario ha sido el impulso del sector de la astrofísica, el espacio y la aeronáutica. En este caso, se estima que esta área podría generar más de 1.500 millones de euros en los próximos años. También se prevé que pueda crear más de 1.500 empleo cualificados y «de alto valor añadido». A este respecto, destaca el proyecto Canarias Geo Innovation Program 2030, con más de 100 millones de euros de inversión acumulada; el estratopuerto de Fuerteventura para la investigación, desarrollo y certificación de tecnología; o el proyecto de puerto espacial en El Hierro. En todo este trabajo, Cabello hace hincapié en la labor que realizan las universidades públicas Canarias para que sean «un laboratorio de proyectos empresariales».

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación también arrancan «indicadores muy positivos» para las islas. De esta forma, el presidente de la entidad destaca que el sector ha pasado, «en apenas cinco años» de 800 a «casi 970 millones de euros, lo que supone un 2% del PIB y 3.074 empresas activas en el territorio.

Proexca no pierde de vista el sector agroalimentario, que ha tenido un peso muy importante tradicionalmente, pero que afronta riesgos vinculados a la regulación europea y el aumento en los costes de producción.

«La diversificación económica en las islas es una realidad incipiente que tratamos de acelerar» Para el presidente de Proexca, Alfonso Cabello, la diversificación económica en Canarias «es una realidad incipiente que tratamos de acelerar de la mejor manera posible, pero aislada de la crispación política». En este sentido, el presidente de la entidad remarca que se ha de trabajar «con máxima transparencia», en un proceso en el cual deben intervenir todos los agentes: cabildos, cámaras de comercio, consejerías competentes, entre otras. Y uno de los principales objetivos es crear empleo de calidad y alto valor añadido en las islas. Para los sectores estratégicos que buscan su desarrollo, el también viceconsejero de la Presidencia remarca que se han encontrado con dificultades para hallar personal «dependiendo del área». En este caso, en todo lo que tiene que ver con el sector audiovisual hay «formaciones tanto en las universidades públicas como en las privadas», si bien, cuando se aterriza en las empresas cada una de ellas tiene «proyectos o programas propios que los hacen más competitivos». Además, Cabello reconoce que «aún queda adaptarse a las nuevas necesidades» de esta área. En base a ello, desde Proexca se están llevando a cabo en torno a 300 labores de formación con las empresas en Canarias y en el ecosistema de la formación se hacen «acciones específicas». Con respecto al sector aeroespacial, todavía hay poca oferta formativa, por lo que se hacen proyectos específicos con las entidades. Para fortalecer la estrategia operativa de la internacionalización de la economía canaria, se prevé abrir a finales de este año o principios del próximo una Oficina de Proyectos Estratégicos con la que se pretende actualizar la estrategia llevada a cabo por el archipiélago durante cuatro años y que terminó en plena pandemia. «El contexto ha cambiado, pero tenemos claro cuáles son nuestros sectores», explica el presidente de la entidad.

