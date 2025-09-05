Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del cayuco publicada por Salvamento Marítimo el 24 de agosto. Efe

Prisión para 17 ocupantes de un cayuco en el que se arrojó a personas vivas por la borda

Los detenidos se enfrentan a la acusación habitual de delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, con el añadido en este caso de delitos de lesiones y delitos contra la vida

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:29

El juez de guardia en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha enviado a prisión a 17 de los 251 ocupantes del cayuco rescatado el 25 de agosto después de que murieran decenas de sus compañeros por su posible implicación en la tragedia que ocurrió a bordo, que incluye varias muertes violentas.

El magistrado ha tomado esa decisión tras escuchar este viernes no solo a los detenidos por la Policía -16 senegaleses y un gambiano-, sino también a cuatro supervivientes del cayuco que han aportado como testigos protegidos un relato «durísimo», que describe episodios de violencia extrema, con palizas y varias personas arrojadas vivas por la borda, han indicado a EFE fuentes judiciales.

Los detenidos se enfrentan a la acusación habitual de delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (favorecer la inmigración irregular como patrones del cayuco), con el añadido en este caso de delitos de lesiones y delitos contra la vida.

Las fuentes han precisado que se trata de una calificación genérica que probablemente se transforme en cargos por homicidio doloso (voluntario) o asesinato (con alevosía) conforme avance la investigación y se escuche a más supervivientes de la tragedia.

