CC priorizan la gratuidad del transporte escolar y la desgravación del coste de los campus de verano

Menos gastos para las familias grancanarias y más medidas que incidan de manera directa en los hogares beneficiándolos económicamente y propiciando la conciliación familiar. Esto es lo que quiere conseguir Coalición Canaria con dos de sus propuestas. Los nacionalistas están decididos a implantar después del 28 de mayo la gratuidad del transporte escolar y a establecer que se puedan desgravar los gastos de los campus de verano para niños y niñas. Dicen que son dos medidas «pegadas a la calle» y dos medidas «obligatorias» en tiempos de subida generalizada de precios para «ofrecer calidad de vida a la ciudadanía», dicen.

Los impulsores de las propuestas, el candidato al Parlamento de Canarias por la isla de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, y la candidata a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, María Fernández, aseguran que es necesario y que es el momento de desarrollar políticas transversales que pongan sobre la mesa recursos para que la conciliación familiar, el alivio de los bolsillos de las familias y el desarrollo sostenible sean una realidad en Gran Canaria.

Ampliar

En cuanto a la propuesta de las actividades de verano, el candidato al Parlamento de Canarias explica: «Los padres y madres tienen que recurrir en las épocas estivales a los campus para poder conciliar la actividad profesional con las vacaciones de los hijos. Sin ninguna duda son una herramienta de conciliación, cuya oferta ha crecido, y nosotros planteamos que tiene que haber una implicación del Gobierno de Canarias para ayudar a las familias a afrontar el gasto de los campus, que es tan necesario» y añadió: «Queremos que el acceso a los campus no sea solo para unos pocos y si no ayudamos con deducciones fiscales la gran mayoría no podrá acceder y no podrá conciliar, pues el coste de los campus se sitúa en torno a los 200 o 300 euros semanales. Al igual que hay deducciones para las escuelas infantiles, tiene que haber para los campus con la misma intención de conciliar».

Pablo Rodríguez sostiene que 7 de cada 10 familias admiten que les cuesta llegar a final de mes y que las medidas que quieren impulsar se fundamentan en «ayudarles. Si suben las hipotecas, los alquileres, la cesta de la compra y encima llega el verano y no tienen otra opción que inscribir a sus hijos en un campus, la situación se agrava aún más. Muchos no podrán asumir esta opción y no podrán conciliar. Tenemos que ayudar a que lleguen a final de mes, a quitarles preocupaciones», comenta.

El nacionalista señala que desgravar los gastos de los campus supondrá una revolución y un apoyo enorme a las economías familiares. «Las administraciones no pueden permanecer inmóviles, no pueden mirar hacia otro lado, como ha hecho el Gobierno de Ángel Víctor Torres. Nosotros vamos a respaldar a los canarios y canarias. No están solos, el Gobierno de Canarias con nosotros al frente, estará para trabajar por ellos y ofrecerles facilidades como pagar menos por los campus y no pagar nada por el transporte escolar».

Ampliar

En cuanto al transporte escolar María Fernández comenta que la instauración de su gratuidad servirá igualmente para aliviar los bolsillos de los grancanarios y grancanarias pero también para sacar coches de la carretera y mejorar la movilidad, descongestionar las horas puntas, reducir la emisión de CO2 y facilitar la conciliación. «Se trata de una medida muy completa con un fuerte carácter de conciliación, pues hay muchos padres y madres que piden reducción de jornada para llevar y traer los niños al colegio, y supone también una medida ahorro económico de las economías familiares. Nos focalizamos en las familias y lo vamos a garantizar para quitarles una preocupación», afirma.

Al mismo tiempo, la candidata a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria recalca que «no son promesas al aire», «que no es humo» y hace hincapié en que ya han logrado poner en marcha medidas de la misma envergadura y con el mismo objetivo de ayudar a las familias. La nacionalista recuerda que Coalición Canaria puso en marcha el Bono Residente Canario en 2018 y que el pasado año lograron en el Congreso de los Diputados el transporte en guaguas gratuito. «En ambos casos nos pusieron pegas. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales nos puso cortapisas para poner en marcha el bono; y el PSOE y Nueva Canarias no solo nos pusieron trabas para luchar por la gratuidad de las guaguas, sino que se querían conformar con que solo nos dieran el 50%».

María Fernández asegura que de la misma forma van a luchar para poner en marcha las dos nuevas medidas y se muestra tajante respecto a la supervivencia de la bonificación del transporte público terrestre por parte del gobierno del Estado recalcando que se compromete a seguir garantizando la gratuidad de las guaguas en Gran Canaria desde el Cabildo de la Isla cuando sea presidenta de la institución insular. «Esta ayuda debe permanecer, no se puede quedar en una medida transitoria. Y la realidad es que una vez acabe el año, se cerrará la partida destinada a ello y no sabemos cuales serán las intenciones del Estado. Sean cuales sean, si no prorrogan la partida de la ayuda yo aseguraré su conservación porque los grancanarios, de ninguna manera, pueden prescindir de ella. Yo voy a garantizar que las guaguas en Gran Canaria sigan siendo gratis».