El alcalde de Agüimes y presidente de la gestora de Primero Canarias, esta semana en las instalaciones de CANARIAS7.

Domingo, 5 de octubre 2025

El alcalde de Agüimes preside actualmente la gestora de Primero Canarias y todo apunta a que será elegido su nuevo líder en el congreso constituyente que la formación, nacida de la ruptura de NC, celebrará los próximos días 17 y 18 de octubre en Infecar.

- ¿En qué momento está Primero Canarias tras nueve meses de la escisión y a las puertas del congreso constituyente que van a celebrar en dos semanas?

- Ahora mismo estamos inmersos y con mucha ilusión en la preparación del congreso constituyente que será el próximo 17 y 18 de octubre. Al tiempo estamos teniendo contactos con otras asambleas locales que no se integraron en el primer momento. El último caso es Ciuca y seguimos trabajando con otros grupos para más incorporaciones dentro y fuera de la isla. Tras el congreso arrancaremos y comenzaremos el proceso de crecimiento fuera.

Puentes con NC «Yo confío y espero que las heridas puedan cerrarse. El interés general debe estar por encima de cualquier situación emocional personal»

- Echando la vista atrás, ¿ha merecido la pena el camino que han atravesado de enfrentamiento y choque con los que fueron sus compañeros de partido en NC durante muchos años? Las acusaciones han sido graves, llamándoles traidores y asegurando que se acercan a la derecha por sus negociaciones con CC.

-La parte más desagradable de esa ruptura ha sido la reacción de los compañeros, que nunca pensé que fuera a ser así. Nosotros planteamos de la manera más leal la necesidad de la renovación; lo planteamos como una responsabilidad interna y sin ningún afán personal de sustituir a nadie dentro de la organización. Todo lo contrario. De hecho, planteamos que Luis Campos fuera el candidato alternativo (ahora se ha convertido en el secretario general). Pero aquello no se entendió como debía. Lo vieron como un ataque en el ámbito personal. Las escisiones nunca ayudan, siempre debilitan. Sin embargo, en este punto sí creo que ha merecido la pena. Ha merecido la pena porque hemos recuperado una organización desde la participación de las bases, con los debates primarios que también se hacían en Nueva Canarias en su origen. Esa manera más participativa de hacer política y de poner los problemas sobre la mesa para buscar las soluciones me convence mucho más que lo que estábamos haciendo hasta hace muy poco en NC.

- Han planteado una mesa de unidad nacionalista para dar cabida a todos los partidos de corte nacionalista par ir juntos a las elecciones generales de 2027, en un intento de lograr el mayor número de diputados y senadores. ¿Cree que se pueden tender puentes con NC? Sobre todo tras su acuerdo con Ciuca.

-Sé que en algunas asambleas locales el daño personal está muy latente. Que tus compañeros, con los que estuviste reunido hasta ayer, te digan las barbaridades que han dicho no es agradable. Ese intento de acusación de deriva política hacia la derecha, que ha señalado antes, es un ejemplo de intentar engañar porque es incierto. Nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de trabajar, no nos vamos a entregar a CC ni a nadie, vamos a seguir defendiendo el interés general básicamente y en ese concepto, incluimos todos los aspectos vinculados a la parte más progresista. Pese al ataque confío en que el tiempo cure las heridas. El interés general está por encima de la situación emocional personal. Lo comparo con cualquier pérdida. La fase de duelo hay que vivirla, no queda otro remedio que pasarla, pero cuando analizas fríamente cuál es el objetivo prioritario que nos tiene que mover es bastante más fácil que nos entendamos. La parte emocional debe quedar en segundo, tercero, o quinto plano, pero tenemos la obligación moral de buscar soluciones para los ciudadanos. La política es el arte de poder cambiar las cosas y de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a eso estamos obligados.

Captación de más apoyos «No vamos a hablar con Onalia Bueno. Ella está definida en la marca CC y ahí debe posicionarse»

- El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, baraja la posibilidad de volver a presentarse a las elecciones en 2027 y renovar su cargo. Hasta ahora ha rechazado tomar partido en este conflicto pero tendrá que hacerlo o, ¿ve factible una candidatura conjunta entre Nueva Canarias y Primero Canarias con Antonio Morales como candidato al Cabildo?

-Es una decisión de Antonio Morales. Todo el mundo sabe mi relación personal de lealtad absoluta y de amistad con Antonio y sobra reconocer su etapa como un excelente alcalde y un extraordinario presidente del Cabildo de Gran Canaria. El está centrado en eso y como ha dicho tomará la decisión cuando lo considere. Pensar que se puede dar una reunificación de algo que se rompe sin ningún otro activo que lo haga atractivo es complicado. No se puede ofrecer al ciudadano una división interna y una reconciliación de la noche a la mañana. Pero bueno, los espacios están abiertos y a mí lo que me gusta es trabajar poco a poco con el objetivo de tener más fuerza. Tenemos que poner sobre la mesa las cuestiones que nos separan y las que nos unen, que son muchísimas más las segundas.

- ¿Ha habido en las últimas semanas alguna conversación con Nueva Canarias formal o informal?

- Un encuentro casual con Luis Campos, sí, y fue de absoluta cordialidad y respeto con motivo de las fiestas de San Miguel de Temisas. Yo confío en esa parte de responsabilidad y deseo que el encuentro se produzca.

- Quizás el rechazo no venga de Luis Campos sino de otros miembros de NC como Carmelo Ramírez y el propio Román Rodríguez que no les perdonan.

- La reacción de Luis Campos al ofrecimiento que hacíamos el fin de semana pasado de una mesa de unidad de acción para 2027 no es propia de él. Ha sido siempre un hombre de consenso y de sentarse a dialogar y, pese a las discrepancias que se han podido dar, siempre ha defendido el diálogo como mecanismo de trabajo. Me sorprende que Luis haga esas declaraciones. Creo que está condicionado por el entorno de algunas personas de la organización y él cree en este momento que le toca argumentar de esa manera para contentar los sables que algunos todavía tienen sobre la mesa, pero yo espero que, como todo, el tiempo lo cure.

Postura de NC «Las reacciones de Luis Campos no son propias de él. Está condicionado por aquellos que aún tienen los sables sobre la mesa«

- ¿Demuestra esto y el escaso margen de Luis Campos que la renovación de NC no fue tal?

-La renovación que nosotros planteábamos era otra. Nosotros reconocimos y seguimos reconociendo la tarea extraordinaria a lo largo de estos 20 años de la presidencia de Román Rodríguez y de la secretaría general de Carmelo Ramírez. Pero como todo en la vida los partidos tienen un ciclo y ese ciclo está más que cumplido. Debería nacer de ellos la necesidad de apartarse a un lado. Tú puedes estar disponible para que te pregunten, para que te consulten, para que cuando alguien necesite una opinión por tu experiencia la aportes pero no puedes condicionar las ideas nuevas o los nuevos proyectos de otras personas. Es un error absoluto.

-NC asegura que está creciendo y aglutinando nuevos apoyos. ¿Les resulta creíble ese discurso?

- No creo de ninguna de las manera que vaya a producirse ese crecimiento. Esa propuesta que han hecho desde hace tiempo de la unidad de la izquierda no funciona. En el congreso que tuvieron pretendían aunar bajo la palabra canarista un espacio amplio de confluencia para que toda aquella gente que tuviera la sensibilidad nacionalista de izquierda pudiera tener encaje. Creo que es un error porque hay una parte importante que buscará el voto útil y el voto útil no creo que sea precisamente Nueva Canarias.

- Precisamente por eso y volviendo a la pregunta de antes, ¿cree de verdad que van a poder sumar a NC, más a la izquierda, con CC, más a la derecha en esa mesa de unidad nacionalista?

-Yo no creo que Nueva Canarias, no por ella sino por el PSOE, repita el pacto aquel que se hizo en su momento porque Ángel Víctor tiene que defenderse ante su ejecutiva y hay un sector importante que entendió entonces que aquel pacto, que hizo diputado a Pedro Quevedo, no fue una buena propuesta por parte del PSOE y que regalaron un diputado a Nueva Canarias. En cuanto al futuro me temo que no hay un crecimiento natural por parte de Nueva Canarias porque hay muchos espacios que comparte con nosotros. Han intentado colocarnos a nosotros a la derecha del concepto nacionalista pero es un argumento que se desacredita por sí solo. Cuando estábamos trabajando juntos nunca se puso en duda nuestra manera de trabajar. Se nos ponía como modelo y ejemplo. Hacerlo ahora, diciendo si somos más o menos progresistas, es pensar más en la marca que en las soluciones que estamos obligados a ofrecer a la ciudadanía. En los nacionalismos, cuando el nivel de apoyo es altísimo, más del 40 o 50%, a lo mejor se puede plantear la división entre más progresistas o más conservadores, pero en la situación en la que estamos necesitamos una unidad de acción en Madrid y Bruselas que nos permita tener el poder que tuvimos en su momento y que nos permita hablar de tú a tú y mirándonos a los ojos. Después aquí en casa, cada uno con sus debates pero fuera tenemos que ir unidos. Creo que la inmensa mayoría de los canarios estará ahí: peléense aquí pero de cara a afuera busquen la fórmula jurídica de presentarse juntos para pelear por lo nuestro y tener más posibilidades de desarrollo.

Nacionalismo «Se puede haber disfrazado de pleito insular o de derecha e izquierda pero el problema del nacionalismo canario son los personalismos»

- ¿Cuántos diputados cree que podrían conseguir si el nacionalismo fuera a una en 2027?

-Yo estoy seguro de que los tres diputados se garantizarían, sin duda, y un cuarto también es posible. Todo depende de cómo podamos comunicar a la ciudadanía y cómo reunamos todos los mimbres para hacer ese cesto.

- Si se consiguiera la unión de varias fuerzas ¿cómo harían para que haya acuerdo a la hora de conformar una lista? Porque todos querrán estar en los primeros puestos.

- En todos los lados, la peor parte, lo digo también como candidato a la alcaldía, es la elaboración de la listas. Es la parte más desagradable, la de la bronca. Ahí hay que tener mucha mano izquierda para decirle a un compañero que, por distintas razones, tiene que dar un paso a un lado. Por eso le digo que si nos centramos ahora en esa parte no vamos a llegar a ningún acuerdo. Si queremos matar la propuesta de creación de esa mesa en el minuto cero ponemos sobre la mesa este tema y ya está. Ese debate hay que dejarlo para el futuro y cuando llegue debemos ser muy generosos. Yo que vengo de un movimiento más asambleario y vecinal lo creo, lo importante es el proyecto y no las personas. Las personas estamos circunstancialmente en esa tarea pero no es lo importante.

- Pero la política y la generosidad son términos antagónicos como está demostrado.

- Desgraciadamente muchas veces ha sido así. El problema principal del nacionalismo en Canarias han sido los personalismos. Aunque se haya disfrazado del pleito insular, de la derecha o la izquierda -que es verdad que hay grupos de presión en todas las islas y que cada isla tiene la obligación de defender el espacio para el que fue elegido-, sin duda, los personalismos han sido el problema.

Crecimiento de NC versus Primero Canarias «Los datos dicen que nuestra curva de crecimiento es inversamente proporcional a la de NC»

- ¿Han hablado ya con Onalia Bueno para que se sume con su partido Somos Gran Canaria a Primero Canarias?

-No, no, en ningún momento hemos hablado con ella. Ella tiene relación con Coalición Canaria, y yo me imagino que sigue manteniendo esa relación y ese vínculo. Con nosotros no se ha sentado en ningún momento a hablar y no tenemos intención de hacerlo. Onalia está definida dentro de la marca de Coalición Canaria y ahí es donde ella tendría que trabajar su posicionamiento. Hemos tenido conversaciones de temas de gestión y además con muy buena cordialidad y relación, pero en el ámbito político, ninguna.

-Esta semana han anunciado la incorporación de Ciuca a su proyecto y en algunos sectores ha chocado porque hasta hace poco NC, de donde vienen ustedes, y Ciuca eran enemigos irreconciliables. ¿No es raro? y otra cosa, ¿prevén más incorporaciones?

- Ciuca tiene un pasado. Es cierto y la relación con NC ha sido a muerte en Telde pero también es verdad que Ciudadanos por el Cambio tiene ahora otra situación. Hay una nueva dirección y tenemos que perdonar los ataques que ha habido por el interés de los canarios y buscando el avance. En cuanto a nuevas incorporaciones estamos en conversaciones con otros municipios pero sin marca y con otras personas y administraciones de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. No hay una estrategia concreta sino una sensibilidad de acercamiento y que hará posibles más acuerdos.

- Su intención ahora es crecer en Gran Canaria pero a medio plazo, ¿crecerán en otras islas y optarán incluso al Gobierno de Canarias en 2027?

-Creo que es posible hacer acuerdos y en función de cómo evolucionen esos acuerdos presentar candidatura al Parlamento de Canarias.

«El lugar de Pablo Rodríguez en una posible unidad nacionalista con CC la tiene que determinar Coalición Canaria»

- ¿Cómo van a hacer para ir juntos a Madrid y pelear luego en Canarias? ¿No es eso difícil? ¿O serán ustedes el apoyo de CC en Gran Canaria en las elecciones autonómicas?

-La fórmula que planteamos para las generales y a nivel nacional no tiene por qué estar lejos de lo que se puede aplicar a nivel interno. Seguramente en muchos ayuntamientos e islas será imposible por aspectos personales irreconciliables pero no debemos cerrar nunca ese espacio. Todas las posibilidades están abiertas.

-Bajando ahora al nivel de la capital grancanaria, que es su punto débil y un nicho con muchos votos. ¿Podría presentarse Teodoro Sosa como candidato?

- No estamos en esa tarea en este momento. Es verdad que tenemos que hacer una apuesta importante en la ciudad y tenemos que buscar una candidatura que no solo sea atractiva sino que tenga capacidad de gestión. A esta ciudad le falta una tarea importantísima de trabajo en los barrios y que tiene que ver con la gestión, donde nosotros destacamos, y no con la inversión. Estamos buscando candidatos que aúnen ambas cosas y estamos viendo posibles nombres de hombres y mujeres. Ese trabajo se determinará de lo que digan las cifras y las encuestas.

- ¿Qué dicen las encuestas que manejan de Primero Canarias?

-En principio dicen que hemos tenido mucha aceptación y un crecimiento muy fuerte. Nuestra curva de crecimiento es inversamente proporcional a la de Nueva Canarias.

Elecciones autonómicas «Vamos a ver qué acuerdos tenemos y en función de lo que haya podemos presentar candidatura al Parlamento regional»

- ¿En qué lugar se queda Pablo Rodríguez, el secretario insular de CC en Gran Canaria, en todo esto?

- Eso tendrá que decidirlo Coalición Canaria en su momento. No sólo como presidente insular de coalición sino también desde los órganos del propio partido.

- ¿Qué personas estarán detrás de los órganos de Primero Canarias que saldrán del congreso aparte de usted como presidente?

-Estamos ahora en esa tarea. Estamos pidiendo a cada asamblea local los compromisarios tanto para los 300 que formarán el congreso constituyente como la Ejecutiva Nacional y los distintos órganos. La dirección pues intenta que represente lo mismo que dio origen a la organización, con la representación de los municipios y de las asambleas locales. Habrá una presidencia con varias vicepresidencias, tres o cuatro, y la secretaría de organización pero por ahora no tenemos ningún nombre.

-¿Qué ha ocurrido con los expedientes que iba a abrir NC en los ayuntamientos donde los concejales se han ido y se han sumado en Primero Canarias?

-Nosotros teníamos un informe que defendimos desde el primer momento y que respaldan los secretarios de los ayuntamientos, que consideran que tiene solvencia para que esos concejales no pasen al grupo mixto como no adscritos. No son tránsfugas, son miembros de una coalición electoral y por lo tanto un partido que forma parte de una coalición electoral no puede tomar decisiones sobre la lista que se presentó. Los escritos de NC fueron presentados en San Bartolomé y en Moya, pero no se han presentado ni en Santa Lucía ni en el Cabildo, ni en Arucas , ni en Teror. El informe que presentamos en virtud de varias sentencias viene a decir que el acta es individual de cada uno de los concejales. Si un ayuntamiento piensa lo contrario recurriremos.

Unidad nacionalista «El objetivo de ir juntos es conseguir tres o cuatro diputados, ganar peso y lograr que nos respeten como comunidad histórica»

- Esta semana se reunieron con Tamaimos y su idea, como formación política es ahondar en la identidad canaria. ¿Cuál es el objetivo?

-Tamaimos nos presentó un programa de 21 medidas. Lo que buscamos es que la ciudadanía entienda lo que somos los canarios, cómo hablamos y cómo entendemos la realidad de la vida desde distintas vertientes. El canario se siente muy orgulloso de ser canario y hay que profundizar en eso en educación, deporte...

- Si se consiguieran esos cuatro diputados en Madrid, ¿cuáles serían sus prioridades a conseguir en el Congreso de los Diputados?

-Creo que la parte más importante es el reconocimiento expreso de ser región ultraperiférica y separar los ingresos del REF de la financiación. El intento este último de la ministra María Jesús Montero de intentar cuantificar la parte del REF dentro de la financiación de Canarias me parece una auténtica barbaridad porque no estamos hablando de lo mismo y además nos daña muchísimo. Después la competencia en los aeropuertos y los puertos, que aunque participamos y nombramos al presidente de la Autoridad Portuaria, hay que seguir aumentándolo. Con la Dirección General de Costas hay aspectos a mejorar porque aunque se dieron las transferencias no fueron totales. Lo mismo pasa en materia sanitaria y en educación. Yo creo que hay mucho, mucho por hacer.

- ¿Se trata de ganar respeto en el Congreso y tener el peso que tienen otros partidos nacionalistas como el PNV, Junts, BNG...?

-Se trata de que tengamos peso para tomar nuestras decisiones en cada uno de los temas sensibles que afectan a la ciudadanía canaria porque en los últimos años no se ha evolucionado mucho. La falta de poder en Madrid nos ha perjudicado en los últimos años. Han tirado de nosotros cuando nos han necesitado pero el fundamento del respeto a una comunidad histórica como es Canarias y puede ser otra como el País Vasco o Cataluña, con nosotros no se ha producido. Buscamos defender Canarias, nuestra gente y nuestro territorio.