La prevención del suicidio protagoniza la nueva entrega del videopodcast del Parlamento La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, fue la moderadora de un debate en el que también se trataron temas como el acoso escolar y la presión de las redes sociales

El Parlamento de Canarias dedica una nueva edición de su videopodcast al Día Internacional para la Prevención del Suicidio centrado en la salud mental infantojuvenil.

La presidenta Astrid Pérez, moderadora de la charla, subrayó que «la salud mental infantojuvenil no es solo un desafío político o sanitario, también es un reto social que debemos afrontar de manera conjunta».

Este nuevo episodio del videopodcast institucional, llamado Parlamento Abierto, se estrenó el 10 de septiembre coincidiendo con el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Esta edición se centró en reflexionar y debatir sobre la salud mental de la infancia y la juventud en las Islas, una preocupación creciente tanto para las familias como para las instituciones.

Astrid Pérez señaló que «el Parlamento no podía perder la oportunidad de debatir y aportar su grano de arena en una problemática que les preocupa mucho como es la salud mental de la sociedad en general, y de los niños y jóvenes en particular».

Expertos de distintos ámbitos abordaron otras cuestiones como el impacto del acoso escolar, la presión de las redes sociales, el incremento de diagnósticos de trastornos como TDAH o TEA, así como la preocupante tendencia al alza de intentos de suicidio entre menores. Pérez subrayó que «desde hace cinco años se han triplicado los intentos de suicidio entre niños y niñas en Canarias, una cifra que les obliga a actuar con urgencia».

Fernando Gómez-Pamo Guerra del Río, director general de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias destacó que «en las unidades de atención a las adicciones cada vez aparecen más casos de menores adictos a las nuevas tecnologías, la pornografía y los juegos online». Marcos Val, policía y agente tutor especializado en menores y acoso escolar, aseguró que la sociedad «desconoce las comunidades peligrosas de adultos que están en los chats de videojuegos o en TikTok para captar menores conectados».

En el debate también participaron Miguel Tomé, vicepresidente de la Federación Salud Mental Canaria; Marian Álvarez, presidenta de la Federación de AMPAs de Gran Canaria; y el doctor Manuel Ajoy, psiquiatra infantojuvenil y coordinador de la unidad de salud mental del Hospital General de Fuerteventura.

La presidenta del Parlamento concluyó la charla destacando que «la salud mental infantojuvenil no es solo un desafío político o sanitario, sino, sobre todo, un desafío social que debemos afrontar de manera conjunta». Si quieres consumir el videopodcast completo, pulsa aquí.