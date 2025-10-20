Los presupuestos de 2026 de Canarias suben un 7%: «Son expansivos pero maquillados» y «poco flexibles» El Gobierno muestra las cuentas al Consejo Asesor y recuerda que se han elaborado con «cautela» por las «incertidumbres» de magnitudes relevantes

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 12:06 Comenta Compartir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presentó este lunes las líneas maestras de los Presupuestos Generales de Canarias para 2026 al Consejo Asesor. Una cuentas que para CCOO son «expansivas», al subir un 7% con respecto a 2025, pero temen un «maquillaje» al dependen de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Mientras que para UGT son «poco flexibles».

Por su parte, el Gobierno canario explicó que los presupuestos se han elaborado con «cautela» por las s de 2026 «incertidumbres» de magnitudes relevantes. Entre ellas, se desconoce las partidas destinadas al archipiélago ya que no hay proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026.

Por consejerías, ambas centrales sindicales se quejan de que en Educación no se llegue al 5% del PIB que establece la ley canaria pese a que se aumente el presupuesto, situándose en el 3,6% del PIB, cuando en 3035 llegó al 4%.

Según el anteproyecto presentado al Consejo Asesor, Transición Ecológica será la Consejería que más vea aumentado su presupuesto con respecto a este año, un 44,8%, mientras que Obras Públicas, Vivienda y Movilidad baja un 14,4%.