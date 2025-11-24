«Preocupa» que el traslado de menores migrantes «no va a buen ritmo» En el caso de los asilados el Ejecutivo canario sí admite «avances significativos» en el cumplimiento de la orden dada al Estado por el TS

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

El pasado viernes se cumplían los 15 días dados por el Tribunal Supremo (TS) al Gobierno de España para que «cumpliera» con aquellos menores migrantes que tienen derecho a asilo político «y por fin parece que in extremis la última semana y en tiempo de descuento, después de tres autos, se ha conseguido dar un avance significativo». Así lo señaló este lunes tras el Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo canario Alfonso Cabello.

«Vamos a decir que por primera vez se ha estado cerca, casi, en el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo». Pero eso no quita que «seguimos igual de preocupados y ocupados con las otras dos grandes líneas de trabajo que tenemos abiertas, los de la contingencia migratoria principalmente». A ese respecto, Cabello reconoció que «no va a buen ritmo la distribución entre las comunidades autónomas» de 2.000 niños y niñas que están acogidos en Canarias y que deben salir de las islas antes del 14 de marzo de 2026.

Un recuento actualizado de los datos arroja que «solo tienen resolución definitiva 154 menores, pero es que el Gobierno de Canarias ha enviado 449 expedientes», y 61 se han archivado por haber cumplido 18 años o por objeciones de la Fiscalía. Así que todavía «hay mucho margen para seguir atendiendo esos expedientes y produciéndose resoluciones», dijo Cabello, que insistió en que «tenemos que incrementar el ritmo», así que el Gobierno de Canarias no va a bajar la guardia.

Y es que los migrantes siguen llegando, entre ellos muchos menores. Después de la declaración de contingencia migratoria, los que llegan deben salir en 15 días, «y en eso tampoco vamos a buen ritmo». De hecho, de los 201 menores no acompañados que han llegado desde el 1 de septiembre solo han sido derivados 41 a Península; y 15 han cumplido ya los 18 años.

195 niños serán trasladados en cuestión de días

El Gobierno de España ha reubicado ya en otras comunidades autónomas a 375 menores inmigrantes llegados a Canarias en pateras y cayucos y ha autorizado el traslado de otros 468, de los cuales 195 tienen que viajar en cuestión de días a la península.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, explicó este lunes en rueda de prensa que el viernes pasado se comunicó formalmente al Tribunal Supremo que el Gobierno ya ha cumplido su orden de hacerse cargo de 907 niños solicitantes de asilo, por aplicación de la medida cautelar que había pedido Canarias. Torres aprovechó este hito para hacer balance de cómo se encuentra el mandato derivado de la reforma de la Ley de Extranjería de descongestionar la red de menores de Canarias.