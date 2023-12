El PP usará su mayoría en el Senado para «apretar» al Gobierno sobre inmigración

El Partido Popular se propone exprimir su mayoría absoluta en el Senado para confrontar con el Gobierno y aprobar las iniciativas que no puede sacar adelante en el Congreso, y la gestión del fenómeno migratorio es una de las materias que los populares tienen marcada en rojo en su agenda para mantener en primera línea política en esta legislatura. Para ejercer la labor de ariete la dirección del partido, con Feijóo y Cuca Gamarra a la cabeza, ha designado como portavoz de inmigración del grupo parlamentario del PP de la Cámara Alta al canario Sergio Ramos, que ya venía ejerciendo en la práctica como portavoz adjunto en la anterior legislatura a la hora de abordar la crisis migratoria en Canarias y que ha protagonizado sonados enfrentamientos con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

«La inmigración irregular es uno de los principales problemas que ahora mismo tiene España pero no se está abordando como tal», señala Ramos, «llegan miles de personas a Canarias, ya ha costado miles de vidas, y lo peor es que en los últimos cuatro años no se ha hecho nada, salvo aumentar las plazas de acogida, que es necesario pero no suficiente», añade.

Ramos adelanta que la hoja de ruta que el PP va a trasladar al Gobierno se basa en tres pilares: acogida humanitaria, acción diplomática y seguridad. Los dos últimos, a su juicio «descuidados» por el Ejecutivo estatal y que los populares se proponen defender «con contundencia» con el fin de mejorar la gestión de los flujos migratorios.

«Las tres patas de la política migratoria son igual de importantes, y si bien en los dos últimos años tras una etapa desastrosa en la que vimos cientos de personas hacinadas en muelles, se ha mejorado en acogida, la realidad es que la vía diplomática y la seguridad están abandonadas», señala.

Tres vías de gestión Humanitaria Ramos reconoce que se ha mejorado en acogida con el aumento de plazas, tras dos primeros años de «auténtico desastre» con escenas como la del muelle de Arguineguín. Diplomática El PP exige que se transparente el pacto con Marruecos y se cierren acuerdos bilaterales efectivos con los países de la costa africana. Seguridad Más medios humanos y materiales para que la Policía nacional y la Guardia Civil puedan ejercer su labor reclaman los populares. También para Salvamento Marítimo.

El PP prepara ya un nutrido paquete de iniciativas para debatir en el Senado, tanto en comisión como en pleno, y ha solicitado la comparecencia de los ministros de Interior, de Asuntos Exteriores y de Migraciones para que expongan sus previsiones y plantearles propuestas.

«La diferencia es que las iniciativas que yo defendí en la legislatura anterior las tumbó todas en PSOE pero ahora van a ser aprobadas porque en esta Cámara tenemos mayoría», indica el senador canario, «y espero que como mandato al Gobierno que son esta vez se cumplan», añade. Algo similar sucede con las comparecencias de los miembros del Ejecutivo, que el PP con su mayoría ha forzado que en el Senado sean obligatorias para acabar con la acumulación de peticiones ignoradas de anteriores periodos legislativos.

Entre las iniciativas urgentes que el PP va a llevar a registro está la petición de instalar hospitales de campaña en los puertos de las islas no capitalinas cuando sea necesario. «En los muelles grandes hay más infraestructura para atender a las personas que llegan, pero en El Hierro, por ejemplo, la población se encontró que en los centros de salud y hospitales no había médicos porque estaban atendiendo a los migrantes», señala Ramos, «y eso no puede ser. A las personas que llegan hay que atenderlas, asistirlas y darles un trato humanitario, por supuesto, pero el Gobierno es responsable de no dejar desprotegida a sus propios ciudadanos. Por eso es necesario que se instalen hospitales de campaña sufragados por el Estado», añade el portavoz del PP en inmigración del Senado.

Una cumbre europea en Canarias

Entre las propuestas que lleva al Senado, el PP pide al Gobierno de Sánchez que promueva en Bruselas la convocatoria de una cumbre europea sobre inmigración a celebrar en Canarias. «Es importante que se haga en las islas para darle visibilidad al problema, y que vengan todos los comisarios europeos que sea necesario», señala Sergio Ramos.

También reclaman los populares la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes, para abordar con los responsables de todas las comunidades autónomas un plan de derivación que permita un acuerdo «serio».

«Se tiene que hacer de forma organizada porque se trata de personas, no de paquetes que se mandan de un territorio a otro», señala el portavoz de inmigración del PP en el Senado, «esto no se arregla con una llamada al presidente de otra comunidad para decirle que le mandamos a un grupo de migrantes de un día para otro porque hay que darles una atención digna, y para eso hace falta un plan que no se ha elaborado», añade.

Otro caballo de batalla que Ramos lleva años trasladando al Senado y sobre el que ahora va a insistir es la instalación de un radar SIVE en Lanzarote. El senador canario recuerda que durante el mandato del PP el Gobierno compró uno por 6 millones de euros, pero con la moción de censura no hubo tiempo de instalarlo y el radar estuvo cinco años guardado en un almacén. Cuando por fin se instaló se hizo «en un lugar erróneo» y tras ser trasladado a una nueva ubicación más adecuada fue incendiado en una acción vandálica. «De esto se ha hablado muy poco, el radar se instaló sin vigilancia y no se ha abierto ninguna investigación», indica, «ahora vamos a pedir al Gobierno que compre otro nuevo, más moderno, porque el radar SIVE no impide la llegada de pateras, pero es básico para salvar vidas», señala Ramos.