El PP exige que el nuevo Estatuto Marco asegure los derechos de las enfermeras El Partido Popular cree que es el momento de actualizar el estatuto vigente y propone incrementar hasta 50 el número de enfermeras escolares

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:15

La portavoz de Sanidad del Partido Popular, Rebeca Paniagua, ha mantenido este jueves una reunión de trabajo con el Sindicato de Enfermería, SATSE Canarias, para coordinar posiciones ante la negociación del nuevo Estatuto Marco y reivindicar que éste incluya mejoras sustanciales para el colectivo enfermero en el Archipiélago.

SATSE pide a la ministra de Sanidad que no dé por finalizadas las reuniones ni cierre las negociaciones de forma unilateral, sino que mantenga un diálogo abierto y real con los representantes del sector.

El Sindicato de Enfermería mostró su malestar con el Ministerio de Sanidad por el aplazamiento de las reuniones previstas en la negociación del Estatuto Marco y que solo se fijara un encuentro sin apenas margen de maniobra.

El Grupo Parlamentario Popular considera que es el momento de actualizar el actual Estatuto Marco, que fue impulsado en 2003 por los populares, para dar respuesta a las necesidades de la sanidad del siglo XXI, garantizando estabilidad, carrera profesional, ratios seguras y una mejor planificación de recursos humanos que evite la sobrecarga de los profesionales de enfermería.

Además, el Grupo Popular hace pública su propuesta para incrementar hasta 50 el número de enfermeras escolares, frente a las 22 actuales, lo que supondría una inversión de, aproximadamente, 1,3 millones de euros anuales y permitiría reducir drásticamente la ratio de atención en los centros educativos de las islas, que actualmente se sitúa en una enfermera escolar por cada 13.000 alumnos en Canarias.

Con respecto al resto de las autonomías españolas, Madrid tiene cerca de 1.000 enfermeras escolares para aproximadamente 1.200.000 alumnos; País Vasco cuenta con 10 enfermeras escolares para unos 363.716 alumnos; Asturias dispone de 7 enfermeras escolares para unos 129.015 alumnos; y Cantabria, cuenta con 4 enfermeras para 89.787 alumnos.

En Canarias actualmente se cuenta con 22 enfermeras escolares en plantilla, lo que la coloca muy por debajo de lo deseable para garantizar una atención adecuada, especialmente en las islas más pequeñas.

Rebeca Paniagua expuso que este asunto tiene que ser primordial para el Gobierno de Canarias y la Consejera de Sanidad, por lo que espera que la cifra de la enfermera escolar aumente de forma paulatina en los próximos años.