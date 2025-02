La política arancelaria de Trump «puede que nos eche del mercado» exportador

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

La comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior trató este miércoles, entre otros asuntos, cómo puede afectar a Canarias la política que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En concreto, el diputado José Manuel Bermúdez (CC) preguntó a la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián (PP), qué previsiones tiene el Gobierno autonómico ante la más que previsible «afectación a Canarias, como parte de la UE, de las nuevas políticas anunciadas por Donald Trump».

La previsión del Gobierno de Canarias no es halagüeña, y se teme «una repercusión fuerte». Sobre todo en el turismo, porque los mercados emisores de visitantes pueden ver tocada su economía y con ello reducir el nivel de gasto; y por otro lado, las exportaciones de tomate y plátano. La consejera Matilde Asián reconoció que la política de Trump «puede que nos eche del mercado», en referencia a las exportaciones agrícolas.

La titular regional de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea tuvo que matizar, eso sí, que Canarias no exporta tomates y plátanos a Canarias, como le indicó la presidenta de la mesa de la comisión parlamentaria, la exconsejera de Agricultura, Alicia Vanoostende (PSOE). Pero de igual modo afectaría la nueva política arancelaria al mercado internacional y por tanto a las exportaciones que lleva a cabo Canarias. Así que Asián «desearía» que la UE no conteste a Estados Unidos con más aranceles porque «perjudica» el comercio internacional e «importa inflación» al subir los precios cuando históricamente la UE ha ejercido una política de aranceles bajos. «No me parece que reaccionar con más aranceles vaya a traernos nada bueno», sentenció.

Aunque las implicaciones tienen carácter global, señaló el diputado Bermúdez que «nos preocupa el impacto en nuestra economía». Y es que son grandes las posibilidades de que la anunciada política aranceralia pase factura al turismo, motor economómico de las islas, pero también «muchos otros ámbitos pueden verse afectados».

Teme Bermúdez que la respuesta de la Unión Europea a las medidas de Trump redunde en «represalias» recíprocas que desatarían una subida del precio de las exportaciones, frenándose así la inversión extranjera.

Además, existe la posibilidad de que se produzca una «ralentización» económica si los mercados turísticos emisores se resienten, «especialmente Alemania si su economía entra en recesión». Aunque hay necesidades de respuestas, son más las preguntas, y la consejera Matilde Asián advierte que «necesitamos saber la respuesta de Europa para luego actuar Canarias».

El problema es de defensa y de economía, dijo Asián. Y hay que poner en marcha medidas «de calado», pero hay que hacerlo al unísono, los 27 estados miembro de la Unión Europa. Pero la UE «tiene sus tiempos, mucho más lentos», señaló la consejera canaria. De cualquier modo, «toda Europa está de acuerdo en que hay que dotar de más fondos a defensa» y hacerlo de forma mancomunada. En el caso de España, destinar un 2% del presupuesto a defensa «supondrá un nuevo quebranto a la delicadas finanzas» nacionales y tendrá «notable repercusión» en Canarias.

Y es que «si el Estado español tiene que destinar más fondos a defensa, pues tendrá que destinar menos fondos a otras cuestiones. Y todos conocemos la situación actual que tenemos para Canarias con la reforma del sistema de financiación autonómica».

A la incertidumbre económica hay que sumar el gasto en defensa para asegurar la zona del Sahel En su intervención este miñercoles en comisión parlamentaria a preguntas del diputado nacionalista José Manuel Bermúdez, la consejera de Hacienda y Asuntos Económicos por la UE del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, reconoció que la nueva política comercial de Estados Unidos no estaba prevista en la «estrategia normal de funcionamiento» del Ejecutivo regional. El ejemplo más claro está en que «si el Estado español tiene que destinar más fondos a defensa, pues tendrá que destinar menos fondos a otras cuestiones. Y todos conocemos la situación actual que tenemos para Canarias con la reforma del sistema de financiación autonómica». Y a la incertidumbre económica se une el asunto seguridad, como resaltó José Manuel Bermúdez. En el plano geopolítico advirtió que la retirada de tropas europeas del Sahel «tiene consecuencias directas en la estabilidad del Atlántico» por su «impacto» en el incremento de los flujos migratorios con dirección al archipiélago. Así que «un menor compromiso de Estados Unidos con la seguridad en esta zona podría agravar la crisis humanitaria que tanto nos preocupa y afectar a muchas ONG que trabajan allí sobre el terreno». Por ello el diputado de CC pidió a la consejera «previsión y coordinación» en el Ejecutivo para «minimizar» los impactos de las políticas del presidente Donald Trump.