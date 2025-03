Los policías y guardias civiles vuelven a manifestarse contra el pacto migratorio

CANARIAS7 / Efe Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de marzo 2025, 14:48 Comenta Compartir

Representantes sindicales de la Policía Nacional y de asociaciones de la Guardia Civil se han concentrado ante la Delegación del Gobierno en Canarias para protestar contra la cesión de competencias en materia de inmigración a favor de la Generalitat de Cataluña. La manifestación se une a la convocatoria de otras 17 ciudades a lo largo de todo el país.

El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Juan Couce, ha argumentado que las competencias que se delegan son exclusivas de la Policía Nacional, como la documentación de extranjería, o correspondientes a la Guardia Civil, como la vigilancia de costas y fronteras.

«Consideramos que es algo ilegal, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que estas competencias no se pueden delegar a las policías autonómicas, no entendemos cómo el ministro Marlaska ha dicho en el Congreso que no se iba a hacer y poco tiempo después hemos visto que han cambiado de idea», ha manifestado Couce.

