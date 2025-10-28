El Pleno del Parlamento, en directo: Fernando Clavijo responde a las preguntas de la oposición El presidente de Canarias responde a preguntas sobre el impulso de la innovación, las cuotas de autónomos o una eventual destitución del director del Servicio Canario de la Salud

El Parlamento de Canarias celebra este martes y miércoles el último pleno del mes de octubre. Fernando Clavijo responderá, entre otras, a cuestiones sobre el impulso de la innovación, las cuotas de autónomos, la situación de los pacientes con alta médica que siguen ingresados en los hospitales, una eventual destitución del director del Servicio Canario de la Salud o el paso por aguas canarias de embarcaciones de la llamada flota fantasma rusa.