El PP pide una cumbre Canarias-Estado para tratar de frenar el drama migratorio

El creciente número de inmigrantes que siguen llegando a las costas canarias -un 136% más que en 2020 en lo que va de año- y el incesante goteo de muertes en el mar -al menos 150 personas fallecidas solo en el mes de agosto, entre ellas varios niños- requieren «una respuesta seria e inmediata», que para el PP pasa por mantener una reunión de alto nivel entre los Gobiernos estatal y canario, con el objetivo de articular medidas urgentes que pongan freno al drama migratorio.

«Están muriendo personas a diario, de hambre y sed en las embarcaciones o ahogadas», señala el senador del Partido Popular por Gran Canaria Sergio Ramos, «y el Gobierno actúa como si no pasara nada. En este país se hace un minuto de silencio por todo pero aparecen siete niñas muertas en una patera y no abre los informativos, es una situación dramática que como sociedad no podemos permitir que continúe», añade.

En la situación actual, el senador popular entiende que el Gobierno de Canarias tiene la obligación de exigir al Ejecutivo estatal una cumbre monográfica sobre inmigración «que ponga el foco en las islas y sirva de foro para abordar el fenómeno migratorio con más seriedad», expone. Ramos considera «sorprendente» que el presidente canario, Ángel Víctor Torres, «esté callado y no exija nada al Gobierno estatal», recalca, «la solución no es construir centros de acogida en Canarias de forma compulsiva, como se jacta el ministro Escrivá, la solución es poner los medios para que no salgan y no mueran en el mar», añade.

Sergio Ramos PP

Las críticas al ministro de Migraciones e Inclusión, por su «insensibilidad» ante quienes llegan a las islas en patera frente al trato que se da a los refugiados afganos -Escrivá afirmó que «por muy dramática que sea la situación en Canarias estamos hablando de un fenómeno de inmigración irregular que tiene que abordarse de otra forma»- son compartidas por Coalición Canaria y ASG, que han registrado en la Cámara Alta peticiones de comparecencia de varios miembros del Gobierno para que den explicaciones por la gestión migratoria.

«Es indignante», señala el senador de CC, Fernando Clavijo, «nos parece muy bien lo que hacen con los refugiados afganos o con los menores de Ceuta, pero es miserable lo que están haciendo con las personas que vienen a Canarias, que para el Gobierno son solo cifras, pura estadística y nada más», añade. Clavijo califica asimismo de «desfachatez» que el presidente canario «se limitara a asentir» cuando la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de visita en las islas, reconoció que la situación de los menores inmigrantes es complicada, «pero se fue sin aportar ninguna solución».

Por su parte, el senador de ASG por La Gomera, Fabián Chinea, considera que las declaraciones de Escrivá «son desafortunadas y un ejemplo más del desinterés de un ministro que no ha sabido ni ha querido gestionar la crisis migratoria canaria con el rigor y la responsabilidad que requiere un drama como el que estamos viviendo en las islas». Chinea reprocha al titular de Migraciones que «haya estado callado todo el mes de agosto, ni una palabra para lamentar la muerte de cientos de personas en su huida hacia Canarias, no entendemos el silencio del Gobierno de España», señala.