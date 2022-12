Los perceptores de la PCI tendrán un ingreso extra de 250 euros La consejera de Derechos Sociales indicó que este complemento se extenderá a quienes cobran pensiones no contributivas, pero en febrero

Las casi 12.0000 familias que perciben la Prestación Canaria de Inserción (PCI) recibirán un i ngreso extraordinario de 250 euros para compensar el aumento de los precios que se ha producido a lo largo del año.

Según la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, este complemento -que costará en total tres millones de euros- podrá estar en el bolsillo de los beneficiarios el próximo miércoles.

Los 250 euros por unidad de convivencia se abonarán en un pago único y de oficio por la Consejería, tal como indica el decreto aprobado ayer en el Consejo de Gobierno.

Este ingreso extra se ha calculado con datos del mes de noviembre de 2022 y se justifica en el incremento de los productos básicos que, según datos aportados por el Instituto Canario de Estadística (Istac), han subido en un 15,9% solo en lo referente a los alimentos.

Pensiones no contributivas

Por otro lado, el objetivo de Derechos Sociales es que durante el primer trimestre de 2023 este complemento de 250 euros lo reciban igualmente las 43.000 personas que reciben pensiones no contributivas para, igualmente, paliar el incremento de los precios que se ha producido durante este ejercicio.

La consejera envió un «mensaje de tranquilidad» a quienes cobran estas pensiones no contributivas y aseguró que «no se olvidan de ellos», aunque apuntó que el pago no lo podrán recibir hasta principios de febrero porque no había fondos habilitados para ello, pero que sí están previstos para 2023.

Este complemento de 250 euros que supondrá en total en torno a 11 millones «para llegar a todas las familias», detalló Santana.

Gestión satisfactoria

La consejera explicó además que de las 11.924 familias que perciben la Prestación Canaria de Inserción, 4.504 cuentan con menores a cargo. En una rueda de prensa tras la reunión del Gobierno, Santana destacó que la gestión de la PCI «ha sido bastante satisfactoria» a lo largo de la legislatura, ya que cada año se han «batido cifras récord» en cuanto al número de personas dadas de alta «y protegidas».

Insistió en esta mejora apuntando que en este mandato se han logrado grandes avances en cuento al número de familias protegidas, ya que estaban en 5.500 «y ahora está ya en el doble».

La titular de Derechos Sociales también se refirió a la Ley de renta de ciudadanía aprobada recientemente por unanimidad en el Parlamento de Canarias para indicar que la intención de su departamento es alcanzar a unas 40.000 familias con muchos perfiles distintos a los que la prestación de inserción no llega.

Subrayó asimismo que este complemento extra se suma al refuerzo de otras prestaciones económicas llevadas a cabo por el Estado que se han recogido en subidas temporales del 15% mientras dure la situación de inflación en el Ingreso Mínimo Vital y en las pensiones no contributivas.

En este sentido apuntó que corresponde a Canarias realizar los refuerzos propios de las prestaciones autonómicas destinadas a las personas con pocos o ningún ingreso.