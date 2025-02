Las patronales abogan por una quita «homogénea» y que no «castigue» a las islas La CEOE y la Confederación Canaria de Empresarios defienden unas «reglas iguales para todos» porque lo contrario sería «una falta de rigor»

El presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, y el de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, coincidieron este martes en lamentar que la quita que propone el Gobierno de Pedro Sánchez por la deuda de las autonomías no sea «homogénea» y que «castigue» a las islas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha propuesto una quita de la deuda a las comunidades que en la caso de las islas asciende a 3.259 millones de euros, lo que para el Ejecutivo canario no es suficiente al comparar lo que ahorran otras comunidades que no han cumplido con la regla del gasto.

«Nosotros lo que decimos es que Canarias ha cumplido, y cumpliendo hemos perdido la oportunidad de invertir por ejemplo en los problemas de las obras hidráulicas, en las carreteras, o en educación o sanidad. Las otras comunidades han podido financiarse -en referencia a que se han endeudado más- y se les compensa de una manera superior. No nos parece justo, A las comunidades cumplidoras con la ley se nos castiga», afirmó Pedro Alfonso.

Alfonso recordó que en realidad «el Gobierno central no paga la deuda, sino que emite deuda quitándosela a las autonomías», por lo que en realidad es solo un traslado de la deuda autonómica al Estado.

El responsable de la CEOE lamentó que la cantidad anunciada por el Gobierno para la quita de Canarias esté por debajo de la media, y planteó que eso creaba un «problema de equidad».

«Conminamos a buscar una fórmula en el que las reglas sean iguales para todos. Habrá que buscar una financiación autonómica o una serie de convenios específicos sobre todo de inversión para recuperar la caída del PIB per cápita con respecto a España y a Europa, y mejorar las infraestructuras» de las islas, añadió.

Por su parte, Pedro Ortega lamentó que la forma en la que está planteada la quita vaya a favorecer a las comunidades que no han cumplido con la regla de gasto. Y, siendo así, lamentó, «estamos favoreciendo la falta de rigor en las cuentas y eso hay que tenerlo presente». El responsable de la Confederación Canaria de Empresarios se preguntó cómo «va a ser sistema de financiación» y si se propondrá alguna revisión del sistema fiscal» pues entiende que «debe ser buscarse» una alternativa pues al archipiélago, añadió, «lo que le hace falta es la flexibilización regla gasto».

Según Pedro Alfonso, la propuesta que hay sobre la mesa significa que Canarias se puede ahorrar en torno al 2% de los intereses que paga por la deuda, lo que representa unos 60 millones de euros, pero Cataluña, advirtió, se va a ahorrar entre 350 y 400 millones. Por eso, abundó, no lo considera justo porque quien incumple se beneficia más. «Las reglas se marcan para todos y al principio y son para que se cumplan», afirmó. Con todo, es partidario de que Canarias acepte la quita, que Hacienda asegura que es «voluntario» a cogerse a ella. «Creo que hay que aceptarlo pero hay que valorar una cosa, No solo es la quita de la deuda, sino si esto va a permitir endeudarse más o hay que cumplir a rajatabla la restricción del gasto o se va a tener más capacidad de endeudamiento. Esto son aspectos que hay que aclarar».

Para Pedro Ortega, si no hay un trato «homogéneo» y Canarias va a ver limitada su quita genera «injusticia». Por lo que espera que se valoren «medidas compensatorias adicionales».

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios señala que «perdonar» a quien «no ha cumplido no tiene lógica». Por eso, abundó, «sin conocer todos los detalles» de la condonación que propone el Gobierno sí estima que sin in sistema de financiación que compense el gran problema la regla del gasto, si no se flexibiliza, Canarias sale desfavorecida».

Además, añadió, se está trasladando «un mal mensaje y es que si estamos de acuerdo en que tenemos que hacer cosas de una determinadas manera, con rigor y con respeto a las normas» no se puede «compensar a quien no las sigue».