Imagen de la patera en labahía del Barranquillo de Pozo Izquierdo. GCTV

Una patera con cuatro personas llega a Pozo Izquierdo

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana informa que los ocupantes intentaron refugiarse en una casa en construcción tras llegar a tierra y que ya han sido localizados todos

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Lucía de Tirajana

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:34

Una patera llegó este jueves por la noche a la zona de la bahía del Barranquillo de Pozo Izquierdo, en Gran Canaria. Según informó a este medio el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, la embarcación arribó sobre las 21:00 horas y en ella viajaban cuatro personas. Tras pisar tierra, los ocupantes intentaron refugiarse en una casa en construcción de la zona. Todos los ocupantes ya han sido localizados, informa el edil de este municipio.

