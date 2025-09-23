Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Parlamento de Canarias apoya la creación de dos Estados: Palestina e Israel
El DNI digital se utiliza a través de una app. Ministerio del Interior

A partir de las próximas elecciones será posible votar presentando el DNI en el móvil

La Junta Electoral Central ha dado el visto bueno a su uso como medio de identificación

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:29

A partir de las próximas elecciones que se celebren en España ya será posible votar sin llevar encima el DNI o el pasaporte físicos. Culquier elector podrá identificarse con la versión digital del DNI, que ha empezado a funcionar en 2025.

Así lo ha decidido la Junta Electoral Central (JEC), el órgano encargado de aplicar la Ley Electoral. A respuesta de una consulta de la directoral general de Política Interior, en la que solicitaba que se contemplara el DNI digital como un medio válido la identificación, la JEC ha aceptado.

«Acceder a lo solicitado y considerar que la versión digital del DNI es un medio de acreditación de la identidad del votante válido por ser un documento oficial que incluye la fotografía del votante, conforme establece el artículo 85.1 LOREG. Asimismo, destacar la conveniencia de que este criterio conste en los Manuales de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales a utilizar en las próximas elecciones que se celebren«, recoge el acuerdo de la JEC adoptado el 18 de septiembre.

Esto significa que en las próximas elecciones (las primeras a la vista en España son las autonómicas de Castilla y León en el primer trimestre de 2026) cualquier elector ya podrá identificarse con el DNI digital que lleve en el móvil.

El DNI digital

El DNI digital es una realidad desde el 1 de abril de 2025, cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que lo regula. Cualquier persona puede utilizarlo a través de la app MiDNI siguiendo estos pasos.

El documento digital permite acreditar la identidad de su titular ante agentes o funcionarios públicos, en trámites jurídicos y administrativos, en la apertura de cuentas bancarias o en el notario. Y ahora también para acreditarse a la hora de votar.

Noticias relacionadas

Así es el nuevo DNI digital que se podrá descargar en el móvil

Así es el nuevo DNI digital que se podrá descargar en el móvil

Preguntas y respuestas sobre el nuevo DNI digital: cuándo y cómo conseguirlo y dónde se puede usar

Preguntas y respuestas sobre el nuevo DNI digital: cuándo y cómo conseguirlo y dónde se puede usar

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales
  2. 2 El carnicero Ruymán, ante una pena de 24 años de cárcel por presuntamente asesinar a su suegra en San Mateo
  3. 3 El conflicto de las guaguas se recrudece con nuevos paros totales y el Cabildo de Gran Canaria baraja elevar los servicios mínimos
  4. 4 La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes
  5. 5 Carolina Darias, ante la «reorganización» de un «gobierno en descomposición»
  6. 6 Los comerciantes de Arucas temen echar el cierre por las obras: «Los clientes prefieren ir a comprar a la capital o a Teror»
  7. 7 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  8. 8 Unos 5.000 médicos están llamados a la huelga este martes en Canarias: claves de un conflicto
  9. 9 Sanidad apela a los médicos para que aborten una huelga «sin sentido»
  10. 10 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 A partir de las próximas elecciones será posible votar presentando el DNI en el móvil

A partir de las próximas elecciones será posible votar presentando el DNI en el móvil