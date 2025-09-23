A partir de las próximas elecciones será posible votar presentando el DNI en el móvil La Junta Electoral Central ha dado el visto bueno a su uso como medio de identificación

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 13:29 | Actualizado 13:37h.

A partir de las próximas elecciones que se celebren en España ya será posible votar sin llevar encima el DNI o el pasaporte físicos. Culquier elector podrá identificarse con la versión digital del DNI, que ha empezado a funcionar en 2025.

Así lo ha decidido la Junta Electoral Central (JEC), el órgano encargado de aplicar la Ley Electoral. A respuesta de una consulta de la directoral general de Política Interior, en la que solicitaba que se contemplara el DNI digital como un medio válido la identificación, la JEC ha aceptado.

«Acceder a lo solicitado y considerar que la versión digital del DNI es un medio de acreditación de la identidad del votante válido por ser un documento oficial que incluye la fotografía del votante, conforme establece el artículo 85.1 LOREG. Asimismo, destacar la conveniencia de que este criterio conste en los Manuales de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales a utilizar en las próximas elecciones que se celebren«, recoge el acuerdo de la JEC adoptado el 18 de septiembre.

Esto significa que en las próximas elecciones (las primeras a la vista en España son las autonómicas de Castilla y León en el primer trimestre de 2026) cualquier elector ya podrá identificarse con el DNI digital que lleve en el móvil.

El DNI digital

El DNI digital es una realidad desde el 1 de abril de 2025, cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que lo regula. Cualquier persona puede utilizarlo a través de la app MiDNI siguiendo estos pasos.

El documento digital permite acreditar la identidad de su titular ante agentes o funcionarios públicos, en trámites jurídicos y administrativos, en la apertura de cuentas bancarias o en el notario. Y ahora también para acreditarse a la hora de votar.